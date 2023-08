© La 4e semaine d'août apportera de profonds changements pour 5 signes grâce à la Nouvelle Lune

Voir Ne plus voir le sommaire Taureau

La quatrième semaine d’août sera très importante car elle marquera un avant et un après pour cinq signes du zodiaque avec l’arrivée de la Nouvelle Lune. Il s’agira d’une micro-lune car elle est à son apogée, c’est-à-dire plus éloignée de la Terre. De plus, elle sera perçue comme 14% plus petite. Les personnes qui vivront cette transition sont celles nées dans les constellations du Taureau, du Lion, du Scorpion, du Verseau et des Poissons.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Vous savez que vous avez toujours voulu faire quelque chose d’important en termes de philanthropie, mais vous avez toujours eu peur de l’échec. Alors, vous vous réfugiez derrière le manque d’argent ou de temps. Mais le moment est venu pour vous de le faire, de commencer par de petites actions envers les autres signes. Celles qui ne nécessitent pas forcément une intervention financière pour que vous puissiez les exécuter. Autogérez-vous et avancez avec ce que vous avez à portée de main. Vous ferez beaucoup de bien aux autres signes, vous donnerez des sourires et du bonheur.

Lion

Du 23 juillet au 22 août

Vous signez un contrat ou un accord qui vous permettra de changer votre mode de vie. Ce sera quelque chose de drastique, mais pour le meilleur. Vous serez plus à l’aise et vous pourrez vous aventurer dans d’autres domaines et avec d’autres signes. En effet, vous aurez enlevé un grand poids de vos épaules. Il y a plus d’argent qui entre dans votre foyer, ce qui résoudra de nombreux problèmes que vous traîniez. Vous travaillerez également à avoir plus d’organisation de vos finances et de vos besoins. Ce qui vous permettra de les prioriser et de les couvrir plus rapidement.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Vous direz adieu à la solitude. Une personne très importante entrera dans votre vie pour vous montrer de nombreux aspects de vous-même que vous ignorez. Il y a un grand engouement, car il ou elle sera également découvert(e). Vous vous lancerez dans une aventure inégalée qui sera même enviée par certains de vos proches et d’autres signes. Ne vous précipitez pas, laissez les choses se faire naturellement, afin de profiter de chaque étape que vous commencerez à vivre.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

C'est fini. Vous avez vraiment l'impression que tout est terminé, car vous savez que ce que vous voulez n'est pas à votre disposition. Et que cette personne ne fera pas ce qu'il faut pour que vous soyez ensemble comme vous le méritez. Vous vous aimez, vous vous appréciez, mais vous préférez laisser tomber pour votre propre tranquillité. Vous ne voulez pas être lié à une idée qui ne se concrétisera pas. D'ailleurs, tous les signes de la séparation sont déjà là. Mais cela vous permettra d'aller de l'avant, car vous avez surmonté ce chagrin sans vous en rendre compte. Il n'y a plus de dépendance affective et c'est ce qui vous fera prendre cette décision.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Vous ignorez les sages conseils venant des signes qui vous guident dans la bonne direction. Ce n’est pas qu’ils veulent se mêler de votre vie, c’est qu’ils voient quelque chose que vous ignorez. Et au lieu d’être tout ouïe à ce qu’ils ont à dire, vous préférez être sur la défensive et prendre de mauvaises décisions qui vous coûteront des larmes et de l’argent. Ne soyez pas arrogant envers les autres signes. D’ailleurs, votre propre intuition vous dit que ce n’est pas la bonne attitude ni la bonne façon d’aller bien.