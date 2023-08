© La chance et l'argent frappent les femmes de 5 signes du zodiaque avant le 25 août

Le mois d’août s’achève sur des événements astronomiques qui auront une influence positive sur la chance et l’argent. Le mercredi 16, la Lune a atteint sa nouvelle phase, tandis que le vendredi 18, elle sera le protagoniste d’une double conjonction avec Mars et Mercure. Cela, accompagnée le 21 d’une éclipse totale de Soleil, tandis que les Perséides resteront visibles dans le ciel jusqu’au 24. Voici alors les conséquences pour ces signes du zodiaque.

Les chanceux des signes du zodiaque seront le Cancer, la Balance, le Scorpion, le Capricorne et les Poissons.

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

On vous proposera un travail très intéressant qui vous sortira de celui que vous occupez, car dans ce nouvel emploi votre salaire augmentera. Cela, parce que vous travaillerez dans le métier ou la profession dans lequel vous avez des années d’expérience. Les autres signes du zodiaque apprécieront vos connaissances et cela vous placera à un autre niveau. Mais n’en parlez à personne d’autre pour ne pas gâcher vos projets. Gardez-le pour vous et partagez-le lorsque tout est sûr et que vous avez signé un contrat.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Ce signe du zodiaque est un expert dans son hobby. Mais vous ne l’avez jamais vu comme un moyen de gagner de l’argent. Cette vision vous sera soulignée par une de vos amies qui, avec son réseau de contacts, vous permettra de réussir dans cette nouvelle voie que vous devez emprunter. Vous avez un peu peur de laisser tomber la sécurité qui vous donne un revenu fixe. Mais cela vous laissera un bien meilleur revenu et vous pourrez passer votre temps comme bon vous semble.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Pour ce signe du zodiaque, il est possible qu’il ait besoin d’argent pour résoudre certains problèmes. Ainsi, vous penserez que la meilleure façon de vous en sortir est de vous endetter parce que vous n’avez pas les liquidités nécessaires. Cependant, vous devriez vous rappeler que vous avez des choses que vous n’avez pas utilisées depuis des années . Et vous pouvez les vendre à un bon prix, ce qui vous évitera de devoir de l’argent à quelqu’un, surtout maintenant que vous avez un budget serré.

Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

Ce signe du zodiaque gagnera de l'argent grâce à une affaire qu'il pensait perdue. Cela vous rendra très heureux car vous n'y comptiez pas et cela arrivera à un moment où vous en avez le plus besoin, car non seulement vous pourrez remplir des engagements en attente, mais vous pourrez aussi joindre les deux bouts et vous faire plaisir, en particulier à votre famille qui vous a soutenu inconditionnellement pendant cette période où vous espériez que cela marcherait.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Au travail, ce signe du zodiaque sortira d’une situation un peu compliquée où sa réputation a été compromise. Heureusement, cela appartiendra au passé car quelqu’un prendra votre défense, preuves à l’appui, pour vous innocenter et vous verrez le visage de ce collègue qui voulait vous jouer un mauvais tour pour garder ce qui vous appartient. Votre charisme et votre honnêteté sont toujours vos meilleurs alliés.