© Avec le croissant de lune concave, 3 signes obtiendront chance, fortune et paix en cette 4ème semaine d'août

Le 21 août, la lune ne sera que 2 % plus brillante que dans d'autres signes et sera située dans la Vierge.

Voir Ne plus voir le sommaire Cancer

Vierge

Sagittaire

À partir de 11h39 ce 21 août, la lune entrera dans sa phase de croissant concave. Bien qu’elle soit également connue sous le nom de nouvelle lune visible, elle restera dans la constellation de la Vierge. Ce qui en fait un jour idéal pour planter des plantes à la maison, ainsi que pour organiser et nettoyer à fond la maison ou l’entreprise. Effectivement, elle fera circuler les énergies pour accueillir la fortune et la paix, ainsi que la tranquillité pour ces signes.

Il en sera ainsi jusqu’au samedi 26 août, ce qui équilibrera les levers dans les signes du Cancer, de la Vierge et du Sagittaire, car à cette date le satellite brillera à 10,8 % et entrera dans la constellation de la Balance, idéale pour le renouveau, qu’il s’agisse de l’espace ou des relations personnelles.

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Ces signes ont eu des problèmes avec votre partenaire ou un homme très proche qu’ils aiment beaucoup. Cela, parce qu’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord et que cela rend la vie commune un peu inconfortable. Mais la situation va s’améliorer, car vous apprécierez le dialogue. Vous mettrez sur la table tous les sujets qui vous déplaisent et vous chercherez un point d’équilibre. Cela vous permettra de continuer car, malgré tout, le sentiment que vous avez l’un pour l’autre est très fort. À lire Voici les 3 signes qui auront de la chance lors de la Nouvelle Lune du mois d’août en Lion

Vous trouverez tous les deux l’équilibre que vous recherchez et cela renforcera encore le lien qui vous unit. Ce sera une anecdote qui vous rappellera ce qu’il ne faut pas refaire.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Le moment est venu pour ce signe de se jeter à l’eau et de laisser la peur prendre le dessus. Vous avez toujours peur d’essayer quelque chose de différent parce que vous avez peur d’échapper à ce qui vous tient debout. Et ce, en particulier dans tout ce qui concerne le travail. C’est le bon moment pour vous de démissionner et de vous aventurer à la recherche d’un autre emploi. Ce sera bien meilleur, car vous obtiendrez plus de considération.

Ce qui se passe, c’est que vous pensez qu’il n’y a rien de bon pour vous, et vous vous trompez. Votre talent est très recherché, mais là où vous êtes, on vous a fait croire qu’il n’y a qu’eux qui peuvent vous payer ce que vous valez, alors que ce n’est pas le cas.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre À lire Août : l’horoscope invite les 4 signes du zodiaque à vivre dans le présent

Ce signe du zodiaque doit rester dans ce qui lui apporte sérénité et positivité. Vous devrez faire face à une situation dans laquelle vous devrez peut-être mentir et cela vous mettra mal à l’aise. Effectivement, vous n’avez pas l’habitude de le faire, bien que vous n’ayez pas d’autre solution.

Cependant, vous réfléchirez et vous vous rendrez compte que tout restera toujours à votre place. Cela, parce que vous ne blesserez jamais l’autre personne, puisque vous avez toujours assumé la responsabilité de ce qui peut arriver depuis le début. Cette pensée vous tranquillisera.