© Mercure rétrograde : les énergies qu'il apporte pendant ces 3 semaines

Le ciel est un chaos constant, un mouvement que l’on ne peut expliquer. Un déséquilibre dynamique qui a un ordre. Les planètes se déplacent librement dans l’espace, mais chacune a une place. Et dans ce mouvement, Mercure rétrograde par rapport à la Terre.

Toutes les planètes rétrogradent, chacune à son rythme, avec ses propres cycles. Et Mercure le fait 3 fois par an avec 3 semaines d’intervalle. Cette semaine, Mercure entame sa phase rétrograde le 23 août et le restera pendant les trois prochaines semaines.

Mais… Que signifie « rétrograde » ? Qu’est-ce que Mercure rétrograde, se demandent de nombreuses personnes ?

Mercure rétrograde ne signifie pas que la planète recule, mais plutôt qu'il y a un mouvement apparent. C'est comparable à celui qui se produit lorsque nous roulons sur la route et qu'un train nous suit. Si nous allons plus vite que le train, nous avons l'impression qu'il commence à aller dans l'autre sens. Et si nous allons moins vite que le train, nous avons l'impression de reculer. Les deux avancent, mais lorsque la planète rétrograde, elle va moins vite. Par rapport à la Terre, elle a alors l'impression de reculer.

Pendant cette période, des tensions et des changements sont souvent projetés. Et il est toujours conseillé d’être attentif à ce qui nous arrive dans ces moments. Cela, afin d’éviter les impulsions et les décisions hâtives. Il est toujours recommandé d’être attentif à ce qui nous arrive dans ces moments. Ainsi, on peut éviter les impulsions et les décisions hâtives.

Que nous apporte cette énergie et quelle est la meilleure façon de la gérer ?

Voici quelques conseils.

Les trois niveaux de Mercure

En astrologie, les planètes sont des fonctions psychiques. Mercure est le maître de la Vierge et des Gémeaux. Elle se réfère à la façon dont nous apprenons, dont nous parlons, dont nous tissons des liens. Même quand Mercure rétrograde, il est multidimensionnel et possède trois niveaux :

Niveau 1 : celui de la communication, de l’information. C’est une énergie mouvante, lucide et curieuse, qui vient pour expérimenter, entrer et sortir des expériences. Percevoir le monde par essais et erreurs. Mercure vient de merx, la marchandise, et c’est pourquoi l’un de ses archétypes est « le marchand ». Les personnes qui échangeaient des biens et gardaient quelque chose. Mercure donne et reprend donc en même temps.

Niveau 2 : celui du silence et de l'ordre. L'autre niveau de Mercure est lié à la Vierge. Cela ne se manifeste pas par des mots, mais par un ensemble d'informations qui se déploient avec plus de silence et d'ordre. La Vierge porte un coup dur à l'ego, de sorte que son énergie d'humilité apporte une information intérieure, où il y a beaucoup de calme, mais à l'intérieur, c'est un énorme mouvement. La Vierge est liée aux processus, ce que nous, les humains, trouvons difficile.

C’est pourquoi elle nous frappe dans cet aspect, qui a trait à l’intériorité, à la remise en question de quelque chose. La grande question de Mercure rétro est : » Est-ce que tout ce que je pense est en contact avec ce que je ressens ?

Niveau 3 : celui de l’alchimie et de la magie. Le troisième niveau de Mercure est lié à Hermès (Mercure dans la mythologie grecque) et apporte la philosophie selon laquelle « ce qui est en haut est en bas », ce qui en astrologie serait « ce qui est en dedans est en dehors » et apporte des informations d’un endroit presque magique.

Quelle énergie apporte-t-il ?

Lorsque Mercure rétrograde, il le fait dans le cadre d’un cycle qui nous permet d’aller plus en profondeur et d’éteindre notre rayon mental. De sortir un peu de notre tête et d’entrer davantage en contact avec le plan émotionnel. C’est aussi le moment de se reconnecter à soi-même, de réévaluer, de repenser et de revoir son présent. Mais… qu’en est-il des moments où il est proposé de ralentir ?

Nous vivons dans un monde où tout va très vite et nous ne parvenons pas toujours à digérer tout ce qui nous arrive. Le bruit nous calme et quand vient le moment de faire un bilan intérieur, nous avons du mal à nous écouter.

La rétrogradation de Mercure est l’occasion de réorganiser notre puzzle mental : savoir si ce que nous communiquons a un rapport avec ce que nous sommes vraiment aujourd’hui, si cela résonne aujourd’hui avec notre identité ou si, au contraire, nous avons besoin de nous redéfinir. La meilleure chose à faire pendant cette période est de prendre tout ce qui se passe avec un grain de sel et d’en profiter pour faire le point et réfléchir.

Existe-t-il une formule ?

Non, il s’agit d’un processus personnel. Peut-être que pour certains, cette énergie leur permettra de parler de ce qu’ils ont du mal à dire, tandis que pour d’autres, cela signifiera qu’ils ne parleront pas du tout. Concrètement, il s’agit d’une possibilité de revoir la communication interne, c’est-à-dire la manière dont l’information circule à l’intérieur de nous.

La grande question à laquelle il faut répondre est la suivante : « Comment se passe mon contact entre l’intérieur et l’extérieur ? » et comment trouver cet équilibre entre les deux mondes, afin de ne pas être totalement à l’extérieur et vide à l’intérieur, mais aussi de ne pas être totalement à l’intérieur sans connexion avec les autres.

Avec Mercure rétrograde, nous pouvons également trouver la possibilité de parler à un frère, une sœur, un cousin, un voisin, puisque Mercure a beaucoup à voir avec les pairs, avec les liens horizontaux.

Si vous avez une relation qui n’est pas très fluide, peut-être que cela ouvre la possibilité d’aller plus en profondeur et donc renforce cette modalité de transformation, en nous invitant à dire ce que personne ne veut dire. Mais attention, car cela ouvre aussi la possibilité d’aller avec la parole dans des lieux où l’on peut libérer la douleur et la souffrance.

Et une chose essentielle : Mercure apporte toujours du nouveau et ouvre des possibilités. Mercure ne se ferme jamais et, même s’il est rétrograde, quelque chose peut naître. En bref, Mercure est toujours ouvert, il suffit d’être suffisamment connecté pour en saisir les subtilités.

Quels sont les mythes ?

Les mythes nous rassurent, nous ordonnent et nous apaisent. Nous aimons savoir d’où nous venons et nous sommes mal à l’aise face à ce qui est différent. La particularité de Mercure rétrograde est de générer une sorte de paranoïa collective et les mises en garde contre ce transit sont nombreuses. « Si la communication est difficile ou si je ne peux pas communiquer, c’est la faute de Mercure rétrograde », répète-t-on ces jours-là comme un mantra de soulagement.

Ce sont des images que nous assemblons collectivement pour nous organiser. D’autres mythes circulent :

Ne bougez pas, ne voyagez pas.

N’achetez pas d’appareils électroniques ou de téléphones portables.

Ne signez pas de contrats ou de documents importants.

Faites une copie de sauvegarde des informations que vous avez sur votre ordinateur.

Quittez votre domicile à temps ; vous risquez d’être en retard.

Laissez un double de vos clés de maison à quelqu’un au cas où vous les perdriez et seriez enfermé dehors.

Vous aurez des complications imprévues et vos ex réapparaîtront (physiquement, en rêve ou en pensée).

Or, si nous devons signer ce contrat ou parler à cette personne maintenant, nous avons un problème avec l’extérieur, avec le dehors. Donc, peut-être que Mercure rétrograde a à voir avec l’acceptation de l’information que l’autre personne nous apporte. « Il n’y a pas de séparation entre l’extérieur et l’intérieur », telle est la véritable invitation que nous fait cette planète : redécouvrir cet espace de communication et, de cette façon, redécouvrir notre essence la plus authentique.