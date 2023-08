© Les signes du zodiaque suivants seront les plus touchés par la saison 2023 en Vierge

La saison du Lion, qui cherche à attirer l'attention, touche à sa fin et nous entrons dans le territoire de la Vierge, qui est analytique et qui a les pieds sur terre.

La saison de la Vierge 2023 a commencé. Les énergies ont donc commencé à se mobiliser, apportant quelques changements dans le destin de certains signes du zodiaque. Nous allons donc mentionner lesquels d’entre eux seront les plus touchés. En particulier dans l’aspect de l’amour et de l’équilibre mental.

La saison enflammée du Lion, cherchant à attirer l’attention, touche à sa fin. Nous entrons dans le territoire de la Vierge, analytique et ancrée dans la réalité. Il s’agit de trouver la magie dans les petites choses quand on est un signe de terre mutable. Ainsi que d’accumuler des connaissances et de les diffuser de manière utile et ciblée pour aider les autres.

Les signes du zodiaque qui seront les plus affectés par la saison 2023 de la Vierge

Mercure, la planète qui régit les communications, les transports et la technologie, est en charge de cette région. Il n’est donc pas surprenant que le début de la saison de la Vierge coïncide avec la fin de l’été. Mais aussi le début d’une nouvelle année académique pour ces signes du zodiaque. À lire Le croissant de lune changera la vie et apportera de nouveaux projets aux femmes de 5 signes ce week-end

Pendant la période où le Soleil se trouve dans le signe de la jeune fille, vous pouvez avoir un intérêt accru pour l’exécution de tâches routinières. Cela inclut le nettoyage de votre environnement ou la mise à jour de votre garde-robe avant l’arrivée d’un temps plus frais.

Bélier

Pendant la saison de la Vierge, votre attention se porte généralement sur vos tâches quotidiennes ainsi que sur votre programme de bien-être. En effet, le Soleil traverse votre sixième maison pendant cette période. Bien que cela ne semble pas très excitant, cette période est spécifiquement réservée au rattrapage des rendez-vous chez le médecin. Mais également à la recherche de salles de sport ou de studios de yoga locaux pour ces signes du zodiaque.

Prendre le temps de s’occuper de soi de cette manière peut être très productif. Ces signes du zodiaque pourront alors trouver votre centre. Le 14 septembre, date de la nouvelle lune, vous devriez modifier vos activités habituelles. Cela afin d’atteindre une plus grande harmonie en vous.

Sachez toutefois que la clarté est difficile à obtenir à cette période en raison de l’opposition de la lune à Neptune. Elle obscurcit la pensée rationnelle. Et le mouvement rétrograde de Mercure n’est pas en reste. Alors faites un effort pour entrer dans ce nouveau chapitre pour ces signes du zodiaque.

Taureau

Pour vous, Taureau, laissez tomber les plans et les idées sur la façon dont les choses devraient se dérouler pendant la saison de la Vierge. C’est la leçon la plus importante que ces signes du zodiaque puissent apprendre. À lire Le mois d’août se terminera en changeant la chance en argent de 5 signes grâce à Mercure rétrograde

Le Soleil, plein d’assurance, traverse votre cinquième maison, celle du romantisme et de l’expression personnelle. Ces signes du zodiaque pourront découvrir qu’ils ont une sensibilité artistique accrue. Et que vous êtes plus attiré par les activités insouciantes et joyeuses.

Vous trouverez l’inspiration pour partager ce qui vous préoccupe en ce moment de façon insouciante et amusante, quoi que ce soit. (Cela mènera à beaucoup de flirt.) Le 14 septembre, vous aurez l’occasion de fixer facilement une intention puissante pour augmenter la joie et le bonheur dans votre vie amoureuse ou créative.

Gémeaux

Le soleil transite la quatrième maison de votre thème natal et la saison de la Vierge tourne votre attention vers vos relations les plus intimes et votre vie intérieure. L’une des priorités de ces signes du zodiaque pourrait être de faire un voyage relaxant à la fin de l’été avec votre famille et vos amis. Mais aussi de travailler dans le jardin ou la cour, ou de vous engager dans une autre activité qui vous aide à vous sentir plus à l’aise dans le monde.

Comme vous passez généralement d’un voyage, d’un événement ou d’un lieu à l’autre, cela peut être un peu différent de ce que vous avez l’habitude de faire. Mais vous ménager maintenant peut être bénéfique à la fois pour votre cœur et votre esprit. Cela peut également mieux préparer ces signes du zodiaque à traiter avec votre maître, le messager Mercure. Il sera dans votre quatrième maison pendant la période rétrograde (du 23 août au 15 septembre).