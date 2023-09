© Calendrier lunaire pour septembre: quand aura lieu la nouvelle lune, la pleine lune et dans quels signes ?

La Lune a une influence profonde sur la Terre et sur nos vies. D’un point de vue astrologique, ses phases mensuelles apportent une énergie unique qui peut guider nos actions et nos décisions. Septembre 2023 ne fait pas exception et offre une feuille blanche céleste à remplir de promesses, de réflexion et d’intensité émotionnelle.

Découvrez ci-dessous le calendrier lunaire de septembre 2023 et ce que chacune de ses phases signifie pour votre vie. Savoir dans quel signe chaque phase se produit et son influence peut vous aider à planifier votre mois en accord avec l’énergie de la Lune.

7 septembre 2023 : Lune décroissante en Gémeaux

Après la puissante super lune bleue du 31 août, la Lune décroissante en Gémeaux arrive. Son objectif est surtout de nous aider à libérer ce que nous ne voulons pas. Les changements initiés pendant la Pleine Lune se matérialisent maintenant. Vous donnant ainsi l’occasion d’évaluer les événements récents, de régler les détails et de laisser aller ce qui ne vous sert plus.

Si vous avez essayé de réparer une relation tendue au cours de la phase précédente, vous vous rendrez compte que vous devez maintenant aller de l’avant. La lune décroissante, accompagnée de l’énergie communicative des Gémeaux, encourage une communication réfléchie et intelligente. Profitez de cette période pour réparer les liens superficiels ou toxiques et guérir ce qui vous a blessé. À lire Septembre : les pluies d’étoiles scellent le destin des femmes de 5 signes, selon l’astrologie orientale

15 septembre 2023 : Nouvelle lune en Vierge

Le 15 septembre, nous entamons une période de stabilité avec la Nouvelle Lune en Vierge. Cette phase vous permet alors d’établir un ordre et de nouvelles priorités dans votre vie. Les idées qui ont pu être perdues peuvent maintenant commencer à prendre forme. L’alignement des planètes à cette période favorise les carrières et les entreprises. C’est donc le moment idéal pour planifier et élaborer des stratégies.

Prenez le temps de réfléchir à vos aspirations pour le reste du mois. Fixez des objectifs clairs et dirigez votre attention et vos efforts vers eux. Ouvrez votre horizon à des expériences inhabituelles et à des rencontres inattendues. Elles pourraient influencer de manière significative vos plans futurs.

22 septembre 2023 : croissant en Sagittaire

Au fur et à mesure que le mois de septembre avance, la lune croissante en Sagittaire laisse présager des jours prospères. Cette phase souligne l’importance d’approfondir les amitiés et de les transformer en réalisations de valeur.

Profitez de cette période pour méditer, réfléchir et visualiser vos objectifs. Elle vous incitera à agir avec courage et passion. Ce qui vous permettra d’atteindre les objectifs fixés lors de la Nouvelle Lune. L’influence du Sagittaire favorise également les voyages, alors envisagez de planifier une aventure.

Il est intéressant de noter que l’équinoxe de printemps a également lieu ce jour-là. Et que ce sera donc un moment propice pour pratiquer des rituels qui vous feront sortir de votre zone de confort. Envisagez des bains nettoyants énergétiques pour vous aligner avec ce changement énergétique alors que le Soleil entre en Balance. À lire Septembre arrive avec un coup de chance dans l’argent et le travail avec la pluie d’étoiles aurigides

29 septembre 2023 : Pleine Lune en Bélier

La Pleine Lune en Bélier arrive le 29 septembre et met les émotions, l’intuition et la sensibilité au premier plan. Cette phase canalise une énergie puissante vers vos rêves et vos aspirations professionnelles. Vous envisagez peut-être de changer d’emploi ou d’entreprendre, car vos perspectives d’avenir sont positives.

Cependant, il est essentiel de trouver un équilibre et de ne pas se laisser aveugler par des rêves trop optimistes. Alors que les émotions augmentent, l’énergie de la Pleine Lune vous permet de voir des opportunités et des situations qui étaient auparavant cachées. Profitez de cette période pour exprimer honnêtement vos sentiments, engager des conversations sincères et éclaircir les problèmes non résolus.