© Uranus rétrograde en Taureau 2023 : 4 signes du zodiaque sont les plus touchés

Uranus a entamé sa période rétrograde en Taureau, entraînant des changements dans nos systèmes de valeurs. Bien que les effets de cette planète soient relativement subtils (bien que profonds), quatre signes du zodiaque ressentiront un impact significatif.

D’un point de vue astrologique, Uranus est associé aux changements inattendus, à l’individualité et à la libération. Lorsqu’il est direct, il nous encourage à remettre en question le statu quo. Il nous invite aussi à adopter l’innovation et à rechercher des solutions non conventionnelles aux problèmes.

Lorsqu’il devient rétrograde, son énergie prend une tournure différente. Au lieu d’encourager les changements extérieurs et l’innovation, elle nous incite à explorer notre monde intérieur. Pendant cette période, nous pouvons être amenés à nous poser des questions plus profondes sur notre vie, nos valeurs et nos aspirations.

Et c’est précisément cette énergie rétrograde qui affectera les signes du zodiaque du Taureau, du Lion, du Scorpion et du Verseau. À lire Mercure rétrograde : les défis à relever par 3 signes pour atteindre leurs objectifs du 10 au 15 septembre

Voici ce à quoi doivent s’attendre les signes du zodiaque les plus touchés par la rétrogradation d’Uranus jusqu’au 27 janvier 2024.

Taureau : Vous ressentirez une pause dans les changements.

Alors qu’Uranus a été dans votre signe et a apporté des changements dans votre vie, sa rétrogradation met en pause les progrès et amplifie vos frustrations. Vous pourriez avoir besoin de travailler sur les questions qui ont provoqué les changements récents. Vous devez également commencer à aborder des questions désagréables.

Cependant, Jupiter est également dans votre signe en ce moment, ce qui peut vous aider à naviguer dans ce processus plus facilement. Des opportunités pourraient alors s’ouvrir dans l’avenir de ce signe du zodiaque.

Lion : une avancée bloquée

Cette période rétrograde va retarder vos objectifs. La vie vous a peut-être placé sur un chemin différent de ce que vous pensiez. Et maintenant que vous l’avez accepté, les choses semblent ralentir. Vous pouvez vous sentir bloqué, ce qui a des répercussions sur votre réussite. La clé pour naviguer dans ces eaux est de visualiser vos plans à long terme. Ce signe du zodiaque doit surtout laisser de la place à la flexibilité.

Scorpion : analysez vos relations

Uranus rétrograde mettra en pause vos progrès dans toutes vos relations. Bien que cela puisse sembler négatif, c’est en fait positif. Elle vous donnera l’occasion d’analyser tous vos partenariats et de vous y adapter. À lire Mercure rétrograde aura un impact sur la vie de ces 5 signes du 5 au 15 septembre

Bien que certains problèmes puissent apparaître, le respect ne sera pas perdu. C’est l’occasion d’équilibrer tous les liens de ce signe du zodiaque. À la fin de cette rétrogradation, ils avanceront alors à une vitesse inattendue.

Verseau : possibilité de guérir les blessures émotionnelles.

La rétrogradation d’Uranus mettra en pause les souffrances ou les problèmes existants dans votre environnement familial et domestique. Profitez de ce processus pour guérir les relations. Vous devez également vous adapter aux changements qui se sont produits.

Des problèmes émotionnels peuvent encore interférer avec les relations personnelles de ce signe du zodiaque. Toutefois, un sentiment de réconfort viendra vous remonter le moral. L’horoscope vous suggère de vous concentrer sur ces fissures, vous aurez le temps de les réparer et ainsi de renaître plus fort et plus sage.