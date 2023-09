© Mercure rétrograde aura un impact sur la vie de ces 5 signes du 5 au 15 septembre

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Cancer

Vierge

Sagittaire

Depuis le 23 août, Mercure est en orbite « rétrograde », une période que beaucoup redoutent. Effectivement, elle est associée à de mauvais présages, même si ce n’est pas tout à fait vrai. En réalité, elle comporte aussi des événements positifs. La petite planète, qui vit ses derniers jours, aura une grande influence sur la vie de certains signes. Il en est ainsi du Bélier, du Cancer, de la Vierge et du Sagittaire, jusqu’au 15 septembre.

Pendant ces jours, les personnes de ces signes devront montrer leur affection et faire de grands sacrifices en amour. Ils se fixeront également des objectifs nouveaux et stimulants qu’ils pourront atteindre. Même s’ils pensaient que c’était impossible, mais ils y parviendront finalement.

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Ce signe va devoir être plus affectueux et montrer qu’il aime votre partenaire. Même s’il le sait, il veut que vous le lui montriez plus souvent. Il vous a certainement connu ainsi, apathique aux marques d’affection. Mais c’est aussi un bon moyen de changer en mieux, car l’extériorisation de vos sentiments vous permet de vous lâcher. Si vous l’aimez vraiment, cela ne devrait pas vous poser de problème, car il ne vous demande pas de grands sacrifices. À lire Les effets de la Lune Bleue continueront à affecter 5 signes jusqu’au 10 septembre

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Vous serez maintenant au niveau que vous avez voulu atteindre pendant des années. En effet, vous avez versé tant de larmes et votre santé mentale a été mise en danger. Ce signe conquis cet objectif et il est temps d’en fixer un nouveau.

Essayez de repousser vos limites, car vous venez de constater que les rêves peuvent devenir réalité. Cela survient si l’on travaille dur pour les atteindre et si l’on ne perd pas confiance dans le chemin à parcourir pour y parvenir. Ce signe y arrivera beaucoup plus vite et sans trop de traumatismes.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Ce signe aura besoin d’une personne qui le connaît très bien pour l’aider dans sa croissance spirituelle. En effet, vous êtes constamment en train de guérir des blessures et de vous redécouvrir. À lire 7 planètes rétrogrades : 4 conseils pour survivre à la tempête cosmique

Vous entrerez dans une phase de grande auto-analyse et cette personne vous donnera une perspective sur ces choses qui sont les vôtres et que vous n’êtes pas capable de voir, mais que les autres voient. Cet accompagnement sera très important pour vous, car vous l’aimez aussi beaucoup et cela permet à l’ouverture d’être toujours présente entre vous.

Sagittaire

22 novembre au 21 décembre

Ce signe doit dire au revoir à un grand amour, mais ce sera la meilleure chose qu’il puisse faire. En effet, bien que la situation entre vous soit excellente, vous ne pouvez pas être ensemble. Par ailleurs, il y a beaucoup de situations qui jouent contre vous et qui ont un grand poids dans la vie de tous les deux. Vous en êtes tous deux conscients, mais aucun de vous ne veut franchir ce pas fatidique et, apparemment, ce sera vous, car il ne veut pas porter la croix de la culpabilité.