Êtes-vous Taureau, Lion ou Verseau ? Voici comment la période de rétrogradation de Jupiter affectera votre vie

Les mythologies grecque et romaine ont peut-être plus d'influence que vous ne le pensez, car le moment tant attendu viendra avec Jupiter.

Lorsque nous nous référons à Jupiter rétrograde, on pense à la façon dont il affecte les signes du zodiaque. Cela, en raison de son inversion apparente dans le mouvement qu’il a dans le ciel du point de vue de la Terre, Jupiter rétrograde est un terme astrologique. Jupiter sera dans le signe du Taureau, du Lion et du Verseau et y restera jusqu’au 31 décembre 2023. Et ici nous vous disons comment cela affectera votre vie.

En astrologie, on pense que lorsqu’une planète est rétrograde, son influence devient plus interne et personnelle plutôt que de se manifester à l’extérieur. Ainsi, avec l’arrivée de Jupiter, la planète de l’expansion, de l’abondance et de la bonne fortune, elle est généralement associée à la prospérité et aux opportunités, mais lorsqu’elle est rétrograde.

Certaines personnes pensent que son influence peut être ressentie de manière plus subtile. D’autres pensent qu’il s’agit d’un moment propice à la réflexion et à l’examen plutôt qu’à la prise de décisions impulsives.

Saviez-vous que Zeus et Jupiter sont deux noms pour le même dieu dans deux mythologies différentes ?

Oui, il s'agit de la mythologie grecque et de la mythologie romaine, respectivement. Dans la mythologie grecque, Zeus était le roi des dieux et le souverain du mont Olympe, considéré comme le dieu du ciel et du tonnerre. Tandis que dans la mythologie romaine, Jupiter est l'équivalent du dieu grec Zeus. Jupiter était le roi des dieux romains et s'associait également au ciel et au tonnerre.

Voici comment Jupiter rétrograde affectera ces signes du zodiaque.

Pour l’astrologie, ces deux signes symbolisent l’arrivée de la croissance, de l’optimisme, de la confiance et de la chance. Mais il est également temps d’être plus prudent et de rechercher la réflexion ainsi que la connaissance.

Taureau

Jupiter rétrograde vous apportera une plus grande sagesse pour atteindre vos objectifs et cesser de remettre à plus tard ce que vous aviez prévu.

Lion

Jupiter rétrograde vous donnera une nouvelle perspective sur la vie et vous conduira sur une meilleure voie professionnelle.

Verseau

Avec Jupiter rétrograde, vous réfléchirez aux questions familiales et vous résoudrez les problèmes personnels que vous avez en suspens.