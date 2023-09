© Numérologie : La signification de la 1ère voyelle de votre nom, son impact sur le reste de septembre

Voir Ne plus voir le sommaire A

E

I

O

U

La numérologie et l’astrologie ont un impact sur notre vie, même sur nos noms. Saviez-vous que votre première voyelle a des caractéristiques encore plus importantes que sa signification linguistique ? Les voyelles représentent ce que vous attendez de cette vie, ce qui vous rend heureux, mais aussi ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas. On pourrait dire que si les consonnes reflètent le « vous extérieur », les voyelles reflètent le « vous intérieur ». Voici leur signification et l’impact qu’elles auront sur le reste du mois de septembre.

Les voyelles représentent en numérologie la personnalité unique de chaque personne qui porte un nom. C’est pourquoi, ci-dessous, nous détaillons la signification de la première voyelle de votre nom. Voici aussi l’impact qu’elle aura sur votre vie professionnelle, étudiante, amoureuse et familiale. Et ce, durant le reste du mois de septembre.

A

La lettre A a une valeur de 1 et représente tous les attributs de ce chiffre. Sa forme est un symbole parfait qui s’aligne sur ce chiffre. D’après la numérologie, c’est une voyelle masculine, audacieuse, originale, indépendante, progressiste et orientée vers le leadership. Regardez la forme du A. Il forme un fer de lance, stable et fier. Si votre nom commence par cette voyelle, vous êtes une personne très forte et indépendante.

En outre, la voyelle A possède certains attributs qui s'amplifient au-delà du chiffre 1. Ils définissent la personnalité des personnes dont le nom commence par cette lettre, selon la numérologie. Une personne dont le nom commence par A est plus mentale, moins impulsive.

E

D’après la numérologie, la lettre E a une valeur de 5. Et sa forme symbolise parfaitement le caractère aventureux et indiscipliné de ces personnes. Les personnes dont le nom commence par la lettre E savent s’adapter aux changements et aux situations inattendues. Et ce, même s’ils ont tendance à gaspiller beaucoup d’argent et de biens matériels.

Les personnes dont le nom commence par la lettre E reflètent leur nature chaotique et dynamique. Mais comme le chiffre 5 qui les gouverne, elles inspirent et motivent les autres. Elles sont également très créatives, imaginatives et attentives à toutes les situations, bonnes ou mauvaises. Et selon la numérologie, elles sont également connues pour s’en tenir à leurs convictions et à leurs objectifs.

I

La lettre I a une valeur liée au chiffre 9 et, comme ce chiffre, les personnes dont le nom commence par cette voyelle sont fières, mais aussi un peu distantes. Elles ne s’entendent pas très bien avec les autres et semblent souvent arrogantes, mais une fois que vous les connaîtrez, vous saurez qu’elles ont de très bons sentiments et un grand cœur. Physiquement, ils ont tendance à être minces et grands, tout comme la lettre I.

O

La lettre O est liée au chiffre 6 et les personnes dont le nom commence par cette voyelle sont affectueuses, protectrices, solidaires et émotives. Ce sont également des personnes travailleuses, dévouées à leurs objectifs, qui ont tendance à montrer beaucoup d’attention et de soin pour leurs proches. Selon la numérologie, elles n’ont pas peur d’exprimer leurs sentiments et ont tendance à être très ouvertes sur leurs émotions.

U

La voyelle U est directement liée au chiffre 3 et les personnes dont le nom commence par cette lettre sont des personnes très imaginatives, très visuelles. Elles ont la capacité d'exprimer leurs émotions et leurs talents par des images, selon la numérologie. Elles sont très créatives dans les arts et ont de nombreux talents pour la musique et l'expression orale. Et ce, même si l'une de leurs faiblesses est qu'elles ont tendance à être instables ou à avoir des problèmes pour gérer leurs émotions.