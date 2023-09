© Ces 4 signes du zodiaque seront inhabituellement sensibles fin septembre

En ce mois de septembre, 4 signes du zodiaque feront face à une mer profonde de sentiments. De sorte que les personnes nées sous leur règne seront plus vulnérables et émotives que d’habitude.

Selon les mouvements planétaires, septembre est une montagne russe d’émotions qui affecte tout l’horoscope, cependant, le Cancer, le Lion, la Balance et le Verseau sont plus affectés que le reste des signes.

Ils peuvent présenter des sentiments de culpabilité, de nostalgie ou de vulnérabilité, commente un rapport astrologique de Collective World. Comprendre pourquoi ils ressentent cela peut vous aider à les surmonter. Continuez à lire pour découvrir comment naviguer dans cette mer d’émotions.

Septembre est un mois qui affecte émotionnellement ces 4 signes.

Cancer : s’en prend à lui-même

Vous avez un cœur sensible. Et parfois cette profondeur émotionnelle peut être à la fois une bénédiction et une malédiction pour ces signes du zodiaque. Vous avez tendance à prendre personnellement le moindre revers. Il peut se sentir coupable même si la situation n'a rien à voir avec lui.

Contrairement à ceux qui fuient leurs responsabilités, le Cancer porte un lourd fardeau. C’est pourquoi ces signes du zodiaque ont été si captivé par ses émotions en septembre. Il ressent la peur de faire un mauvais choix et la conviction que rien ne peut être fait de bien. Il est essentiel de se rappeler que votre esprit peut parfois vous tromper.

« Vous n’êtes pas le seul responsable de tout ce qui ne va pas dans le monde. « Vous avez des capacités et une force incroyables, alors ne laissez pas les doutes éclipser votre véritable potentiel », disent les astrologues.

Lion : optimiste, mais nostalgique

Il est optimiste et possède une capacité innée à voir le bon côté de la vie. Cependant, le penchant de ces signes du zodiaque pour la nostalgie peut parfois le conduire au plus profond de ses sentiments. Vous avez du mal à oublier complètement le passé. L’attrait des jours où la vie semblait plus simple devant les défis du monde, s’empare du Lion ce mois-ci et peut être accablant.

S’il est sain de réfléchir de temps en temps au passé, y rester peut être préjudiciable. Il est essentiel d’accepter que ces signes ne pourront jamais revenir à cette époque. En effet, le changement est la seule constante de la vie. « Acceptez l’idée que votre présent et votre avenir peuvent contenir autant de bonheur que le passé » est la recommandation.

Balance : a de grandes attentes

C'est un rêveur avec de grandes attentes, tant pour lui-même que pour son entourage. En vieillissant, ces signes du zodiaque craignent de ne pas pouvoir réaliser ses grands rêves aussi rapidement qu'ils l'espérent. Ou, pire encore, de ne jamais les réaliser.

Cette peur vous paralyse en septembre. Cependant, il est essentiel de remettre en question ces doutes et de ne pas les laisser définir votre parcours. Vous avez la capacité remarquable de voir le potentiel des autres. Il est temps d’étendre cette vision à vous-même. « Reconnaissez vos réalisations et soyez fier de vos progrès. »

Verseau : émotionnellement stupide

Ce n’est normalement pas un des signes du zodiaque doté d’une profondeur émotionnelle. Mais récemment, les émotions font surface. Il est important de reconnaître qu’il n’y a rien de mal à se sentir vulnérable et à exprimer ses émotions. Réprimer vos sentiments a peut-être fonctionné dans le passé, mais cela devient de plus en plus difficile.

« Au lieu de surmonter la douleur et de prétendre que tout va bien, permettez-vous de reconnaître que quelque chose ne va pas. Acceptez la vulnérabilité, versez une larme et reconnaissez qu’il est normal d’être dans vos sentiments », recommande l’horoscope.