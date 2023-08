© 5 aliments susceptibles de réduire le risque de cancer, selon des preuves scientifiques

Le cancer est une maladie dans laquelle des cellules anormales se divisent de manière incontrôlée. Ces mauvaises cellules détruisent les tissus de l’organisme, provoquant une série de complications. Selon les experts, l’alimentation est un élément important du traitement contre cette terrible maladie. De plus, il est important de savoir quels aliments peuvent réduire le risque de la contracter grâce à leurs propriétés naturelles.

Manger les bons aliments peut réduire le risque de développer des maladies chroniques. On recense les maladies cardiaques, le diabète et le cancer lui-même. En effet, les experts déclarent qu’un régime équilibré ou spécial guidé par un spécialiste peut être le meilleur moyen de protéger l’organisme contre de nombreuses affections.

Découvrez quels aliments peuvent réduire le risque de cancer, selon des preuves scientifiques. Ces derniers confirment le pouvoir de certains ingrédients qui peuvent être facilement ajoutés à votre régime alimentaire. Cela, pour bénéficier de vitamines, de minéraux et de propriétés bénéfiques.

Quels sont les aliments qui peuvent prévenir le cancer ?

Jetez un coup d'œil à cette liste de cinq aliments que vous pouvez inclure dans votre régime alimentaire. Cela, pour prévenir le cancer et d'autres maladies.

1.- Le brocoli

Selon Healthline, le brocoli contient du sulforaphane, un composé qui pourrait provoquer la mort des cellules tumorales. Ce qui pourrait également contribuer à prévenir le développement de la maladie. En outre, cet aliment a une grande polyvalence culinaire. Ainsi, on peut le déguster de nombreuses façons.

2.- La cannelle

Des études en éprouvette et sur des animaux ont montré que l’extrait de cannelle pouvait avoir des propriétés anticancéreuses. Cela, en contribuant à ralentir la croissance des tumeurs. Bien que d’autres études sur l’homme soient nécessaires, la cannelle peut être une bonne option pour profiter de ses vitamines A, E, C et B9. Ces aliments apportent aussi des minéraux essentiels tels que le fer, le calcium, le zinc, le potassium et le sélénium.

3.- L’ail

La consommation d’ail peut aider à prévenir le cancer du côlon, de l’estomac et de la prostate. Une étude a montré que les personnes qui consomment régulièrement de l’ail cru ou cuit protègent leur organisme contre certains types de cancer et contre les maladies neurodégénératives et cardiovasculaires.

4.- L’huile d’olive

Lorsqu’il s’agit d’ajouter des graisses saines et de cuisiner des aliments avec un excellent choix, les experts démontrent que l’huile d’olive possède des propriétés associées à la prévention de plusieurs types de cancer. Selon Healthline, un examen approfondi de 19 études a montré que les personnes qui consommaient une plus grande quantité d’huile d’olive avaient un risque plus faible de développer un cancer du sein et un cancer du système digestif.

5.- Les agrumes

Les fruits tels que l'orange, le citron, le pamplemousse, la goyave et la mandarine contiennent de nombreux antioxydants. Des études ont montré qu'une consommation plus importante d'agrumes peut réduire le risque de développer certains types de cancer, notamment les cancers du pancréas et de l'estomac, ainsi que les cancers des voies digestives et des voies respiratoires supérieures.

N’oubliez pas d’ajouter ces aliments à un régime équilibré délivré par un spécialiste et commencez à profiter de choix beaucoup plus sains qui peuvent contribuer à réduire le risque de cancer ou d’autres maladies chroniques dès le plus jeune âge.