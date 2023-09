© La conjonction de la Lune et Saturne influencera la chance de chaque signe avant le 30 septembre

Cet événement astronomique aura lieu le mardi 26 et les deux seront dans la constellation du Verseau. Il apportera la chance avec lui.

Bélier

La chance va sourire à ce natif du 21 mars au 19 avril

La patience dont vous faites preuve à l’égard d’une personne en particulier sera récompensée de façon très agréable. Ce sera une motivation pour vous, car vous avez certainement tendance à la perdre facilement en de nombreuses occasions. Mais vous apprenez à vous connaître et à découvrir comment corriger ces défauts, avec l’aide de la chance.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

La chance vous sourit, alors profitez de cette occasion que vous offre l'univers pour miser sur un numéro car tout semble indiquer que vous serez l'heureux gagnant d'un grand prix. Mais il vous faudra mettre toute votre énergie dans le tirage.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

La meilleure chose qui puisse arriver, c’est qu’une rencontre avec une personne de votre passé que vous avez hâte de voir ne se concrétise pas. Vous penserez vivre un tour du destin, mais en réalité ce sera une grande faveur car le retour de cette personne compliquera tout ce que vous savez.

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Le moment est venu de faire des projets d’avenir avec votre partenaire. Vous vous êtes très bien entendus malgré tous les défauts que vous avez tous les deux. Les circonstances vous ont montré qu’il est la personne avec laquelle vous devez construire vos jours. Mettez la peur de côté et misez plutôt sur la chance.

Lion

Du 23 juillet au 22 août

Vous obtiendrez enfin une réponse sur une affaire juridique que vous attendez depuis longtemps. Bien sûr, elle sera positive, alors c’est le moment de faire la fête. En effet, tout va tourner en votre faveur et de nouveaux horizons vont s’ouvrir devant vous pour vous donner une meilleure chance.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Après un événement, vous comprendrez que vous ne devez pas toujours prendre les rênes de la famille, que vous méritez aussi une pause. Vous apprendrez à déléguer et à vous concentrer sur ce qui mérite vraiment plus d’attention. Cela se fera progressivement, mais vous commencerez ces jours-ci.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Le lundi sera un nouveau départ, et pas seulement pour la semaine, mais aussi dans le milieu professionnel. En effet, il y a de fortes chances que vous commenciez avec un nouveau salaire, un nouveau poste ou dans une nouvelle branche. Ce qui sera beaucoup plus pratique pour la réalité que vous vivez et avec la chance que vous avez.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Vous pourrez vous défouler. Vous direz à cette personne qui vous a trompé tout ce à quoi vous pensez chaque jour, surtout lorsque vous devez revivre ses omissions qui vous ont coûté du sommeil et de l’argent. À partir de ce moment, vous vous sentirez calme et serein. Il disparaîtra progressivement de votre esprit.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Vous passerez quelques jours très paisibles en retrouvant des personnes de votre enfance. Les bons souvenirs que vous ramènerez au présent lors d’une réunion vous injecteront de fortes doses de motivation et beaucoup de joie. Vos proches seront heureux pour vous, car ils savent combien vous avez souffert.

Capricorne

22 décembre au 19 janvier

Vous atteindrez un objectif ou serez très proche de l’atteindre, mais le mieux est que vous ayez le moral au beau fixe et que vous soyez impatient de continuer à construire votre avenir prospère. C’est le moment de faire de bons plans et d’établir des stratégies qui vous permettront d’aller loin.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Vous aurez une heure pour briller, pour montrer vos forces et vos qualités, ainsi que toutes vos connaissances. Brillez comme jamais avec votre chance, mais sans vous mettre en valeur. Au contraire, vous devez vous faire connaître avec l’humilité qui vous caractérise. Vous ferez très bonne impression.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Vous vous rendez compte que votre partenaire avait raison. Vous avez vu tout ce qu’il fait et que cela prend du temps, donc vos reproches ont considérablement diminué. Et cela se reflète dans votre chance, mais aussi dans votre façon de vous entendre après votre réflexion. Prenez soin de ce changement positif en vous.