© Numérologie : la signification de votre nom de famille et son influence sur votre personnalité

Que disent vos noms de famille sur vous, sur vos forces et vos faiblesses ? La numérologie a la réponse et vous serez surpris.

Notre famille est le pilier qui nous donne l’identité, la personnalité et la vie que nous avons. Et si vous croyez à la numérologie, ainsi qu’à l’astrologie, vous devez savoir que ni votre prénom ni votre nom ne sont une coïncidence. Chacun d’entre eux représente quelque chose et a une signification très précieuse pour vous. Votre nom (composé de votre prénom et de votre nom de famille) a un impact direct sur la personne que vous êtes. Nous détaillons ici la signification du nom de famille maternel et paternel.

Selon les experts en numérologie, votre nom de famille fournit des informations essentielles. Cela concerne sur vos traits hérités et les leçons de votre famille en tant que groupe que vous devez apprendre et expérimenter dans votre vie. Pour connaître la signification de votre nom de famille paternel et maternel, il est important que vous connaissiez la valeur numérique de chacune des lettres et voyelles qui le composent, afin de pouvoir la calculer :

1 : A, J, S

2 :B,K,T

3 :C,L,U

4 : D, M, V

5 : E, N, O

6 : F, O, X

7 : G, P, O

8 : H, Q, Z

9 : J, E, R

Pour calculer les numéros de vos noms de famille paternel et maternel, il suffit de les additionner. Cela, en vous basant sur le tableau que nous vous présentons ci-dessus. À titre d’exemple, prenons le nom de Jimmy Fallon. Son nom de famille est composé des chiffres 6, 1, 3, 3, 6, 5, qui, additionnés, nous donnent 24. Ensuite, vous devez procéder à l’addition des deux chiffres : 2 + 4 qui équivaut à 6. Donc, le chiffre qui régit votre nom de famille est 6. Faites cette procédure avec le nom de famille paternel et maternel et voyez quelle est la signification de chacun en numérologie. À lire Astrologie : les fondements et l’application de la méthode 369 pour parer le lien financier et amoureux

Numéro 1:

Vous êtes une personne qui travaille toujours sur vos compétences en leadership, votre estime de soi, votre indépendance, votre originalité, votre innovation et votre courage. Si l’un de vos deux noms de famille aboutit au chiffre 1, cela signifie que vous êtes une personne qui lutte toujours contre le narcissisme, la peur de l’échec ou la dépendance émotionnelle.

Numéro 2:

Vous êtes une personne de nature très diplomate qui aime également construire et entretenir ses relations amoureuses, travailler en équipe et qui se caractérise par la recherche de l’harmonie, de l’équilibre et de la patience à tout moment. Il est possible qu’à l’inverse vous luttiez toujours contre l’hypersensibilité, la passivité ou la combativité.

Numéro 3:

Si l’un de vos deux noms de famille aboutit au chiffre 3, cela signifie que vous êtes une personne qui travaille toujours à développer une communication saine avec les autres. Vous avez de bonnes expressions pour communiquer vos émotions et vous êtes très optimiste, heureux et créatif. Donc, vous inspirez les autres. D’un autre côté, vous avez tendance à faire face à des hauts et des bas émotionnels. Vous êtes incapable de parler pour vous-même et à êtes très critique envers les autres.

Numéro 4:

Que vous ayez ce numéro dans votre nom de famille maternel ou paternel, cela signifie, selon la numérologie, que vous êtes une personne très sûre d’elle, très pratique et émotionnellement stable. Vous travaillez très dur pour atteindre vos objectifs et vous vous adaptez aux situations qui se présentent. Parfois, vous êtes une personne inflexible, irresponsable ou quelqu’un qui a tendance à se victimiser.

Numéro 5:

Si vous avez ce numéro dans l’un de vos deux noms de famille, cela signifie, selon la numérologie, que vous êtes une personne très adaptable. Vous avec une pensée très progressiste, ainsi qu’intellectuelle et qui apprécie grandement votre liberté. Vous avez un esprit aventureux et êtes très courageux. Il faut souvent lutter contre une agitation, une peur envahissante ou des excès. À lire La Lune des Moissons approche, voici ce que les signes du zodiaque devraient éviter

Numéro 6 :

Si l’un de vos deux noms de famille porte ce chiffre, vous êtes une personne très serviable et responsable. Vous aimez prêter attention aux besoins des autres et rechercher toujours l’amour, l’équité et le respect dans votre foyer et avec vos proches. Vous avez parfois des problèmes de codépendance, de supériorité morale et d’ego.

Numéro 7 :

Si votre nom de famille paternel ou maternel porte ce numéro, cela signifie que vous essayez toujours de nourrir votre nature spirituelle. Cela, en plus du fait que vous aimez la recherche et que les autres vous considèrent comme sage et avec une pensée bien supérieure à la moyenne. Cependant, vous souffrez souvent de perfectionnisme, d’isolement ou de superficialité.

Numéro 8 :

L’un de vos noms de famille aboutit à ce numéro ? Vous êtes une personne qui s’efforce toujours de réaliser les rêves et les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous possédez les ressources matérielles et économiques nécessaires pour faire des efforts sur le lieu de travail. Cela, grâce à votre discipline. Par ailleurs, vous avez également une grande maîtrise de soi et une éthique supérieure à la moyenne. Vous êtes une personne destinée au succès. Néanmoins, vous avez parfois du mal à faire face aux commentaires cruels que vous faites aux autres, ainsi qu’à vos comportements contrôlants.

Numéro 9 :

Dans le cas où l’un de vos deux noms de famille aboutit à ce chiffre, la numérologie indique que vous avez beaucoup d’amour inconditionnel pour vos proches. Par ailleurs, vous êtes une personne altruiste, sensible, créative. Et vous avez la capacité de guérir émotionnellement malgré les défis que cela représente. Vous faites face, vous sont présentés et vous luttez contre l’intolérance ou la naïveté.