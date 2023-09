© Ces signes recevront de mauvaises nouvelles en octobre à cause de la lune des récoltes

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Ce vendredi 29 septembre, la Lune atteindra sa pleine phase en plein essor. Elle apparaîtra donc un peu plus grande et plus brillante que d’habitude. Cette super lune des récoltes doit son nom au fait qu’il y a des siècles, les agriculteurs utilisaient le satellite comme référence pour récolter ce qu’ils cultivaient au printemps. Désormais, à partir de 21h57, heure française, de mauvaises nouvelles attendent certains signes. Cela va survenir dans la vie du Bélier, des Gémeaux, du Lion, de la Balance et des Poissons.

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Les problèmes financiers de ce signe augmenteront en raison du manque de planification et d’organisation. Ce qui entraînera davantage de dépenses. Cela vous empêchera d’accéder au crédit que vous souhaitiez solliciter depuis plusieurs mois. Maintenant, vous devez continuer à attendre que votre économie soit régularisée et que vous puissiez confirmer vos chiffres. L’idéal est que vous appreniez de cette expérience. Soyez aussi un peu plus assidu avec l’argent, les revenus et les dépenses des comptes bancaires.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Un amour du passé apparaîtra et déstabilisera la relation que ce signe entretient actuellement. Cela vous compliquera romantiquement car vous sentirez que vous les aimez tous les deux. Et cela vous mettra dans un dilemme, sans compter que vous changerez avec votre petit ami. Les combats vont commencer, tout va vous déranger. Vous devrez être honnête avec vous-même et prendre une décision. En effet, au final, vous serez le bourreau de cette relation à trois.

Lion

Du 23 juillet au 22 août

Votre spontanéité vous posera de sérieux problèmes, puisque vous ne saurez pas vous mesurer face à une circonstance délicate et votre réputation sera ternie. Vous aurez honte, mais vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous devez mesurer vos paroles et vos actes car tout le monde ne peut pas tolérer votre façon d’être, et encore moins si vous n’êtes pas capable de vous adapter au moment présent. Pour ce signe, cela pourrait même lui coûter son travail.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Du 23 septembre au 22 octobre

De grands changements arrivent en termes de travail, car il est possible qu'en parlant de votre insatisfaction à l'égard de quelque chose dans l'entreprise, vous soyez démis de vos fonctions et transféré dans une autre partie dans laquelle peu de gens veulent travailler ou effectuer des tâches dont personne ne veut. faire. Malgré la censure qu'ils veulent vous appliquer, vous avez la possibilité de quitter votre emploi. Ce signe pourra alors affronter à nouveau la recherche d'un emploi plus convivial.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Ne croyez pas aux promesses selon lesquelles en investissant dans une entreprise prétendument trop prospère, vous pourrez récupérer et multiplier votre investissement à court terme. Ce n’est rien de plus qu’une arnaque pyramidale typique, mais avec un autre mode opératoire. Ce genre de personne cherche à tirer profit de l’argent de ce signe. Si vous confiez vos finances à ces personnes, votre avenir ne sera pas encourageant en matière économique.