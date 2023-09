© La Lune des Moissons apportera fortune et paix pour 5 signes du 1er au 3 octobre

Voir Ne plus voir le sommaire Taureau

La Lune des Moissons arrivera ce 29 septembre à 21h57 en France. Cette événement va renforcer la chance et la paix des signes du Taureau, des Gémeaux, du Cancer, de la Vierge et du Capricorne. En effet, ce moment sera particulier car le satellite naturel sera à son apogée. Cela signifie qu’elle sera perçue plus grande depuis la Terre, provoquant la dernière super lune de l’année, connue sous le nom de lune des récoltes. Au cours des siècles précédents, cette période d’agriculture a commencé.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Le moment est venu pour vous de mettre toute votre énergie dans ce que vous désirez tant. Effectivement le cosmos conspirera en votre faveur dans les prochains jours. Elle vous donnera alors tout ce dont vous avez besoin pour le matérialiser sur un plateau d’argent. C’est une récompense pour les efforts que vous avez fournis ces derniers mois. Vous avez fait en sorte que les personnes que vous aimez se portent bien. Ce sera maintenant le tour de ce signe de recevoir le bien de l’univers.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Prendre soin de votre corps devrait être une priorité ces jours-ci, car il en a besoin. Il vous envoie de nombreux signaux, mais vous êtes déterminé à les ignorer. Si vous souhaitez que votre machine continue à avoir toute la puissance de ces dernières années, vous devez l’entretenir. Faites attention à votre santé mentale car elle pourrait influencer le reste du corps. Ce signe pourrait être en paix avec lui-même, malgré tout.

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Un événement ce week-end vous fera réaliser que vous avez mûri dans un aspect très important de votre vie. Et vous vous sentirez fier de tous les progrès que vous avez réalisés après la défaite que vous avez subie dans le passé. Transmettez vos connaissances et vos sages paroles à ceux qui ont désormais besoin de vous pour les guider sur le chemin de la spiritualité. Ne vous sous-estimez pas. Ce signe rencontrera quelqu’un de transcendantal.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Un homme vous fera douter, il vous testera parce qu'il veut savoir à quel point vous êtes fort, cela vous dérangera, mais le meilleur de tout est que vous le remettrez à sa place avec des phrases fortes, en parvenant à maintenir l'équilibre qui vous avez travaillé si dur pour y parvenir. Vous aurez la reconnaissance de beaucoup qui n'ont jamais osé fixer de limite et cela vous donnera plus de pouvoir.

Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

La chance sera du côté de ce signe. Alors, n’hésitez pas à tenter votre chance avec une tombola, un tirage au sort ou un concours car vous avez le numéro gagnant et vous repartirez avec le lot. Il faut juste faire confiance à ce moment-là, au moment de choisir les chiffres, car c’est là que réside la vérité sur tout. Votre esprit attire vers vous les bonnes et les mauvaises ondes, avec laquelle souhaitez-vous rester pendant vos journées ?