© Pluie de météores et éclipses : les événements qui illumineront le ciel en octobre

En septembre, nous avons été témoins de plusieurs phénomènes astronomiques. Ils ont d’ailleurs illuminé la voûte céleste. L’un des plus importants a été la découverte de la comète Nishimura, un objet vert très brillant qui nous a offert un spectacle impressionnant. Mais Octobre ne sera pas en reste !

En effet, Octobre ne sera pas l’exception pour observer des événements impressionnants dans le ciel. Il commence le dernier trimestre de l’année qui nous apporte plusieurs événements très importants, dont deux éclipses qui attireront l’attention des amoureux de l’Univers.

Ce sont les phénomènes qui se produiront en octobre et qui garderont nos yeux rivés sur le ciel nocturne.

Pluie de météores draconides

Selon le Groupe Astronomique d’Espagne, la période d’activité s’étendra du 6 au 10 octobre. Cet événement se produit lorsque la Terre rencontre des restes de la comète 21P/Giacobini-Zinner. Ils pénètrent alors dans l’atmosphère sous forme de météoroïdes (petits restes de roche et de métal). La période de pointe, où les pluies sont les plus intenses, aura lieu entre les premières heures du 8 et du 9 de ce mois.

L’astronome Roberto Dell’Aglio Dias da Costa, professeur à l’Institut d’astronomie, géophysique et sciences atmosphériques de l’Université de Sao Paulo (IAG-USP) au Brésil, assure que cette pluie de météores sera un peu faible. Et cela par rapport à d’autres averses périodiques. plus intense. « À son apogée, on observe en moyenne 10 météores par heure », rapporte le portail National Géographie pour ce mois d’Octobre. À lire 6 signes du zodiaque connaîtront un changement inattendu la 1ère semaine d’octobre

L’astronome explique que les météores issus de cette pluie entrent dans l’atmosphère en direction de la constellation du Draco, d’où le nom de Draconides. « Ce phénomène n’est visible que depuis l’hémisphère nord, près du pôle nord céleste. »

Octobre : Pluie de météores orionides

Les restes de la comète de Halley sont les premières prédites dans l’orbite. Et depuis le 26 septembre, ils sont entrés dans l’atmosphère et ont formé la pluie de météores des Orionides. De quoi créer un événement phénoménal en octobre.

La période d’activité de ces pluies devrait durer jusqu’au 22 novembre, selon les prévisions de la NASA. Et son pic est calculé pour le 21 octobre. Comme les Draconides, la pluie des Orionides n’est pas incroyablement intense. « À son apogée, la cadence des météores est généralement de 20 à 30 par heure », précise l’expert.

« Les Orionides seront observables en direction de la constellation d’Orion, qui est proche de l’équateur céleste et, par conséquent, visible depuis presque toute la Terre. »

Comment identifier la constellation du Chasseur ? On l’appelle en raison de la forme que forment ses étoiles dans le ciel. L’astronome recommande d’abord de repérer sa ceinture pour octobre. À lire Le coup de chance au travail pour 4 signes avant fin septembre

« La Ceinture d’Orion, ou les Trois Maries, sont des étoiles très connues et faciles à identifier. De là, l’observateur peut suivre la silhouette du chasseur jusqu’à son épaule, sur l’étoile Bételgeuse. C’est là que vous pouvez voir la pluie de météores », explique Dias da Costa.

Éclipse solaire annulaire

À la moitié du mois d’octobre, plus précisément le 14, une éclipse solaire annulaire peut être observée. Selon Astrocantabria, les éclipses solaires se produisent lorsque la Lune passe devant le Soleil et nous le cache. Mais parfois, la Lune est un peu plus éloignée et le Soleil un peu plus proche. Ainsi, la Lune ne semble pas assez grande pour obscurcir tout le Soleil.

Dans ce cas, la Lune cache le centre du Soleil et révèle son bord autour de lui, comme un anneau (d’où le nom d’éclipse annulaire). Une telle éclipse solaire annulaire pourrait durer jusqu’à 12 minutes et 30 secondes en octobre , selon Dobrijevic et Joe Rao de Space.com.

Octobre : Éclipse totale de Lune

Cela se produit lorsque l’ombre de la Terre obscurcit toute la surface de la Lune. Tandis qu’une éclipse partielle se produit lorsque la Lune ne traverse que partiellement l’ombre de la Terre. Elle sera visible le 28 octobre pendant une grande partie de la journée.

Contrairement à une éclipse solaire, vous n’avez besoin d’aucun équipement pour observer une éclipse lunaire. De plus, un troisième type d’éclipse, plus subtil, appelé éclipse pénombrale de Lune, se produit lorsque l’ombre extérieure la plus faible de la Terre, appelée pénombre, est projetée sur la lune.

La Lune et ses phases

Ce seront les différentes phases et les jours que traversera la Lune.

6 octobre 2023 : Dernier trimestre.

14 octobre 2023 : Nouvelle Lune.

22 octobre 2023 : Quartier d’épilation