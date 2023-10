© Horoscope celtique : les signes qui recevront une grosse somme d'argent en octobre

De plus en plus de gens croient en l’astrologie, puisque la grande majorité croit en une force et une énergie non visibles. Ces dernières sont souvent dictées par la même puissance et force de l’univers. Cependant, il existe différents types d’interprétations pour chacun des signes, au-delà de l’astrologie conventionnelle.

Un exemple est l’horoscope celtique, c’est une forme d’astrologie basée sur la tradition et les croyances des anciens Celtes. Il s’agit d’un groupe ethnique qui vivait dans certaines parties de l’Europe, notamment les îles britanniques, l’Irlande et la région de la Gaule (aujourd’hui France) dans l’Antiquité.

Qu’est-ce que l’horoscope celtique ?

L’horoscope celtique ne possède pas la même popularité ni le niveau de pratique que l’astrologie occidentale traditionnelle. Toutefois, il possède ses propres caractéristiques et approches distinctives qui en font l’un des plus étudiés, proche par exemple du célèbre horoscope chinois. Mais contrairement à ce modèle oriental, celle celtique ne se base pas sur la classification des animaux, mais plutôt sur celle des arbres.

Au lieu d’utiliser les signes du zodiaque que nous connaissons en astrologie traditionnelle, l’horoscope celtique se base sur « l’Arbre de Vie Celtique » ou « Arbre des Druides ». Il représente une série d’arbres sacrés, dont chacun s’associe à un période précise de l’année. Chaque arbre possède des caractéristiques et un symbolisme uniques qui influencent la personnalité et le destin des personnes nées sous son influence. À lire L’impact des événements planétaires d’octobre sur nos vies selon l’astrologie

Le Celtic signe qui recevra de l’argent fin 2023

Selon l’énergie de l’horoscope celtique, certains signes connaîtront une abondance exceptionnelle au mois d’octobre 2023. Le premier d’entre eux est le signe de l’Aulne, correspondant à la période du 18 mars au 14 avril. Ceux qui sont nés à l’ombre de cet arbre n’ont pas peur d’affronter les problèmes. Et ce, en plus d’être très passionnés, quelque peu impatients et très compétitifs. Cependant, les finances et les affaires leur sont naturels, ils recevront donc l’abondance ce mois-ci.

Willow est le prochain signe de cette liste. Il s’agit d’un élément qui correspond à ceux nés du 15 avril au 12 mai. Il est à noter qu’on considérait le saule comme un arbre de guérison. C’est pourquoi les personnes nées sous ce signe sont de bons amis, très fidèles. De plus, ils se distinguent par leur très bonne mémoire. D’ailleurs, elles devraient l’utiliser à leur avantage pour gagner beaucoup d’argent en investissements.

Enfin, nous avons le signe du Houx, qui s’associe à l’éternel. En effet, les personnes nées à cette date sont mystérieuses, même pour leurs proches. Ils ont une grande résistance physique et un caractère capable de surmonter n’importe quel obstacle, même en matière financière. Et ce sera leur cas d’ici la fin de l’année.

Il est important de noter que l’horoscope celtique s’avère être une forme d’astrologie plus spirituelle et symbolique. D’ailleurs, on ne l’utilise pas nécessairement pour faire des prédictions précises comme c’est souvent le cas dans l’astrologie traditionnelle. Il est donc facile de comprendre qu’il y a ceux qui Faire un choix entre l’astrologie celtique et l’astrologie traditionnelle. Tout dépend des croyances et préférences personnelles de chaque individu.