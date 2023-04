© AAH, prime d’activité, RSA : la bonne nouvelle est tombée, cette augmentation prévue en avril

La majorité des prestations sociales de la CAF vont enregistrer une hausse significative. Outre le RSA, l’APL et l’AAH sont également revalorisés. Toutefois, de nombreuses institutions déclarent que cette décision est loin d’être la solution idéale. On vous fournit tous les paramètres d’analyse !

L’augmentation de l’AAH et des autres aides va-t-elle suffire à relancer l’économie ?

D’emblée, il faut savoir que la revalorisation de 1,6% décidée récemment concerne toutes les aides de la CAF. Ainsi, il ne s’agit pas uniquement de l’AAH, de l’APL ou de la prime d’activité. Toutefois, ce taux ne semble pas faire l’unanimité !

Dans tous les cas, le gouvernement est bien décidé à poursuivre son élan. Il commence par augmenter le RSA, dont le montant est actuellement de 607,75 euros. Bien évidemment et comme l’AAH, le RSA s’adresse à des personnes assez spécifiques. L’objectif est de faciliter l’insertion de tout un chacun dans le monde professionnel.

Pour le gouvernement, la réintégration des acteurs micro-économiques dans la chaîne de production est le moyen idéal pour stabiliser l'économie. D'où cette aide dont le concept s'établit à partir de principes assez simples. Tous les bénéficiaires ont le droit et l'obligation de rechercher une activité à la fois rentable et stable.

De leur côté, les associations qui luttent contre la pauvreté déclarent que la hausse de 1,6% est trop faible. Leur argumentation se fait sur la base de l’indice des prix à la consommation, plutôt que l’inflation en général. En effet, la hausse des produits alimentaires atteint des pics aux alentours de 14,5% !

Les personnes en situation de handicap sont sur le devant de la scène !

À partir du 1er avril 2023, le pouvoir exécutif décide de se tourner vers ceux en situation de handicap. Pour ce faire, Elisabeth Borne et son équipe décident d’augmenter l’AAH ou l’Allocation adulte handicapé. Bien évidemment, la hausse en question est toujours de 1,6%.

Ceux qui jouissent de cette aide financière de la CAF peuvent alors se réjouir. Ils peuvent espérer obtenir environ 971,96 euros directement sur leur compte bancaire grâce à l’AAH. Par rapport à l’année dernière, l’accroissement enregistré avoisine les 15,30 euros. Et ce n’est pas tout !

Une autre condition a été ajoutée à l’AAH. Désormais, l’obtention ou non de cette allocation ne dépend plus du revenu du conjoint. Et il en est de même pour le calcul du montant alloué. De plus, ce coup de pouce peut parfaitement se combiner à d’autres sources de revenu.

Ainsi, une personne qui jouit d'une pension de retraite ou d'une rente d'accident peut envisager de bénéficier de l'AAH. Néanmoins, la somme des aides obtenues ne doit pas excéder les 971,37 euros. Il s'agit quand même d'une somme significative, étant donné que le bénéficiaire a droit à d'autres aides financières.

À côté de l’AAH, la prime d’activité est bien moindre !

Outre le RSA et l’AAH, la prime d’activité mérite un coup d’œil. Elle figure parmi les aides notoires de la CAF. Celle-ci concerne spécialement les personnes vivant sous un certain revenu mensuel. Pourtant, une grande partie de la population ne bénéficie pas encore de son dû.

La prime d’activité offre la jolie somme de 595,60 euros à chaque bénéficiaire. Pour en profiter, il suffit de faire un tour sur le site officiel de la CAF et de créer un espace personnel. Là, le demandeur peut indiquer toutes les informations le concernant afin de faciliter les procédures à suivre.