© Jupiter rétrograde en Taureau : les signes du zodiaque les plus touchés par ce phénomène

L’univers astral nous réserve toujours des surprises et des défis uniques. Et cette fois-ci, au mois de septembre, nous serons confrontés à un alignement céleste qui ne passera pas inaperçu. Il s’agit donc de Jupiter rétrograde en Taureau. Un phénomène qui affecte les signes du zodiaque !

The Independent explique que « comme pour Mercure, depuis la Terre, on aura l’impression que Jupiter est rétrograde. Bien que la science ne définisse le phénomène que comme une illusion d’optique, pour l’astrologie, il est lié à un processus de changement. Comme Jupiter rétrograde coïncide avec la nouvelle lune de juillet en Lion, période propice à un nouveau départ, vous aurez également l’esprit tourné vers l’avenir ».

Selon les experts, cet événement astrologique à l’influence puissante aura un impact différent sur chaque personne. Nous vous expliquons alors ici comment cette rétrogradation particulière affectera davantage certains signes du zodiaque.

Selon le portail Panorama, ce phénomène apportera des émotions inattendues en raison d’événements passés. Et restera en place jusqu’au 30 décembre, ce qui représentera un avant et un après dans la vie de certains signes. À lire Le mois de septembre réserve des révélations amoureuses à 5 signes du zodiaque

D’un autre côté, cela apportera une grande stabilité économique à la vie de la plupart des gens. Un phénomène dont ils devraient profiter et prendre soin, en évitant les achats inutiles. Nous partageons avec vous les signes qui ressentiront le plus l’influence de Jupiter rétrograde en Taureau.

Taureau :

Durant cette saison, vous devrez clarifier certaines circonstances qui vous empêchent d’avancer vers votre objectif de vie. Avec l’énergie de Jupiter rétrograde, ces signes auront envie de dire adieu aux relations toxiques et d’accueillir le célibat.

Verseau :

Avec l’énergie de Jupiter à sa splendeur maximale, ce transit apportera des changements. Cela dans votre environnement que vous aurez envie de fuir. Mais au bout du chemin, ces signes en sortiront vainqueurs.

Poissons :

Durant cette saison, les personnes gouvernées sous ces signes auront leurs émotions et leurs sentiments à la surface. Il sera temps d’oser être honnête et de prendre le courage de vous déclarer auprès de cette personne spéciale.

Sagittaire :

Jupiter, étant la planète dirigeante du Sagittaire, aura une énergie exceptionnelle. Ces signes se sentiront plus inspirés et amoureux que jamais. Cependant, ce ne sera pas le moment idéal pour établir une relation durable. À lire Septembre apportera à 6 signes du zodiaque argent, chance et prospérité

Le 4 septembre, Jupiter entame sa rétrograde. Cependant, l’influence sera progressive et son énergie rappellera à chacun des signes leur véritable objectif. « N’oubliez pas que maintenant et pour les prochains mois, plus que jamais, vous devez prendre vos propres décisions, rester très ferme dans ce que vous faites et ne pas laisser les autres vous éloigner de votre centre émotionnel et des objectifs que vous avez déjà établis, « , dit-il. Indépendant.