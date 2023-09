© Septembre et la pluie d'étoiles vont complètement changer la vie de 6 signes du zodiaque

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

La pluie d’étoiles sera diurne cette fois-ci. Le 27 septembre à 5 heures du matin, les sextantides brilleront dans le ciel. Ainsi, ils apporteront des changements envers certains signes du zodiaque. On recense surtout le Bélier, le Gémeaux, le Lion, la Balance, le Sagittaire et le Verseau.

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Vous allez faire une rencontre désagréable avec quelqu’un qui vous confrontera parce qu’il vous juge trop froid face à des situations qui méritent que vous vous exprimiez. Cela vous mettra alors mal à l’aise et vous y réfléchirez, car vous devez apprendre à exprimer ce que vous ressentez. Néanmoins, cela ne vous rend pas vulnérable, au contraire. Converser avec quelqu’un qui a changé cet aspect de sa vie sera indispensable pour ce signe du zodiaque.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Vous ferez de belles retrouvailles avec des personnes de votre passé. Ce qui vous replongera alors dans vos souvenirs. Vous passerez un week-end plein d’amour, de relations affectives très prospères. Et elles vous donneront beaucoup d’énergie pour continuer à travailler et à vous efforcer d’atteindre l’un de vos objectifs les plus affectifs. Pour ce signe du zodiaque, il s’agit de revoir les personnes qu’il aime le plus dans sa vie.

Lion

Du 23 juillet au 22 août

Vous aurez enfin ce moment de répit avec votre partenaire, loin des responsabilités quotidiennes qui vous ont imposé une routine plutôt compliquée sur le plan sexuel. Les liens entre vous seront alors renforcés, après une conversation sincère sur l’amour et le temps, et sur la façon dont il vous a affecté. Vous parviendrez tous deux à la même conclusion, un point qui était auparavant impossible à concilier. Ces signes du zodiaque seront plus proches que jamais et atteindront rapidement leurs objectifs ensemble.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Du 23 septembre au 22 octobre

La chance sera du côté de ce signe du zodiaque pendant ces jours. Cela, car il est très probable que vous soyez l'heureux gagnant d'un prix de loterie ou d'un tirage au sort sur les réseaux sociaux avec un prix important pour vous et avec lequel vous résoudrez un problème en suspens dans votre vie. Il vous suffit alors de participer avec beaucoup de foi, ce qui fera la différence par rapport à d'autres périodes.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Vous allez recevoir un grand coup de pied dans les dents en matière d’amour pour tous les dégâts que vous avez causés dans votre passé, lorsque vous étiez irresponsable. Malheureusement, ce signe du zodiaque ressentira la douleur de la trahison, du mensonge et de l’impudence. Et vous n’aurez pas d’autre choix que de pleurer, car il n’y aura pas de retour en arrière possible. Vous perdrez cette personne. Cela vous apprendra à apprécier encore plus les personnes que vous avez à vos côtés.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Bien que vous soyez confronté à un problème financier lié à votre santé, vous vous en sortirez. Et ce sera grâce à tous vos collègues de travail qui vous montreront leur côté noble en vous aidant par une contribution importante, tant en argent qu’en affection. Vous découvrirez combien ils vous aiment et combien vous êtes important pour eux. Ce qui surprendra agréablement ce signe du zodiaque.