© Un expert en voyages explique ce qu'il ne faut jamais faire dans un aéroport : je viens d'apprendre une leçon

Tiktoker Marta Travels raconte ce qui lui est arrivé dans un aéroport à cause d'une erreur. Tous les détails détails ici !

Les aéroports ne sont pas vraiment des endroits faciles pour les touristes. On y voit souvent des gens désorientés, debout devant les écrans d’affichage des vols. Hésitant aux comptoirs des compagnies aériennes et ne sachant pas quoi faire aux points de contrôle de sécurité. Ces problèmes ne concernent pas seulement les novices, mais aussi les voyageurs plus expérimentés.

L’histoire du Tiktoker

C’est le cas de Marta Travels (@imartatravels), l’un des profils TikTok les plus populaires en Espagne dans le domaine du voyage. Elle nous a expliqué ce qu’il ne faut jamais faire dans un aéroport pour éviter tout type de problème.

Une découverte qui vient de sa propre expérience. Puisque c’est le Tiktoker elle-même qui a connu cet échec. Ce qui l’a amené à en parler sur les réseaux sociaux. Tout a commencé avant d’entrer dans le contrôle de sécurité. Lorsqu’elle a remarqué une valise sans propriétaire garée dans un coin de l’aéroport. Ainsi, elle a décidé d’en parler à un policier.

Spontanément, il a décidé de prendre la valise pour montrer au policier qu'elle était perdue dans l'aéroport. C'est à ce moment-là qu'elle s'est trompée, car le policier lui a demandé qui l'avait touchée. Heureusement pour le tiktoker, le propriétaire de la valise s'est rapidement manifesté, réclamant ses objets et se tirant d'affaire.

Il m’a dit : « Un conseil, ne touchez jamais à quelque chose qui ne vous appartient pas, surtout avant de passer le contrôle, vous ne savez jamais ce qu’il peut contenir. Et si vous le touchez, même si ce n’est pas le vôtre et que vous le faites avec de bonnes intentions, en fonction de ce qu’il contient, ils peuvent même vous inculper« .

« La leçon à retenir, explique le tiktoker, c’est qu’il ne faut jamais toucher quoi que ce soit avant de passer le poste de contrôle. » Jamais, pas de valises, pas de sacs à dos, rien, zéro.