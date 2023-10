© L’éclipse solaire annulaire approche : quand et comment la voir ?

C’est l’un des phénomènes les plus attendus au monde, c’est une éclipse solaire et octobre nous offre en cadeau ce spectacle que l’on peut voir en France.

Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre et, selon le pourcentage du disque solaire qu’elle couvre, elle peut être partielle, annulaire ou totale.

Le 14 octobre, nous connaîtrons une éclipse annulaire ou partielle, où nous contemplerons ce que les astronomes appellent un « anneau de feu ».

« Comme la Lune est plus éloignée que la Terre, elle paraît plus petite. Cela ne bloque pas la vue complète du Soleil. Lorsque la Lune est devant le Soleil, elle apparaît comme un disque sombre, au-dessus d’un disque brillant plus grand. Cela crée ce qui ressemble à un anneau autour de la Lune », souligne la National Aeronautics and Space Administration (NASA). À lire Octobre 2023 marquera le début d’une nouvelle étape pour 4 signes du zodiaque

Dans quels pays et à quelle heure l’éclipse sera-t-elle visible ?

Selon les données de la NASA, en France, l’éclipse annulaire se verra dans son intégralité. Par ailleurs, sa phase partielle, sera visible dans une moindre mesure.

D’autres pays pourront également profiter de ce phénomène. Cela concerne notamment les États-Unis, le Honduras, le Nicaragua, le Brésil et la Colombie. Ils pourront observer une éclipse annulaire et contempler ce que l’on appelle le « cercle de feu ».

De même, la NASA a annoncé que l’éclipse annulaire débutera comme une « éclipse partielle » à partir de 9h45 du matin et se terminera à 13h08. Quant à la phase « éclipse annulaire », elle débutera à 11h22 du matin, parvenant à atteindre son apogée à 11h24 et à se terminer à 11h26.

Pour voir une éclipse solaire, nous devons prendre la précaution d’utiliser des filtres appropriés. En effet, il ne faut jamais la regarder directement. De même, nous ne devons pas utiliser des « filtres » non approuvés ou faits maison tels que des rayons X, des lunettes de soleil, des jumelles ou des télescopes standards.

Pour l’observer sans risque vous pouvez :

Utilisez des lunettes ou des filtres certifiés ISO 12312-2 pour l’observation solaire. Nous recommandons néanmoins d’effectuer des observations sur de courtes périodes. À lire Horoscope d’octobre : le jour de chance du mois pour votre signe du zodiaque

Une autre option consiste à utiliser la méthode de projection. Cela consiste à diriger un instrument optique et à projeter l’image sur le carton. De cette façon, nous observerons l’éclipse à travers la projection.

Avec du matériel spécialisé et avec l’aide de professionnels, contacter des sociétés d’astronomie disposant d’un télescope solaire.

Éclipses à venir

8 avril 2024 (éclipse totale de Soleil) : son observation peut se faire en Amérique du Nord.

2 octobre 2024 (éclipse solaire annulaire) : on peut l’observer en Amérique du Sud et en Antarctique.