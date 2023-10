© 5 signes connaîtront abondance et prospérité grâce à la pluie de météores draconides

Dès le vendredi 6 octobre, le ciel offre un spectacle grandiose avec la pluie de météores des Draconides. Elle sera active jusqu’au 12 octobre dans la constellation du Draco, près de l’horizon. Cela coïncide avec le dernier quartier de la Lune. Les signes les plus chanceux seront le tigre, le dragon, le cheval, le singe et le cochon.

Tigre : Un signe indépendant

Signe des nés dans les années 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Profitez de la liberté dont vous disposez. Profitez-en pour faire les choses que vous avez laissées en attente. Ne vous impliquez pas avec des prétendants, car vous en aurez désormais beaucoup. Investissez alors dans un cours de croissance personnelle, découvrez-vous. Prenez le temps d’être avec vous-même et de vous explorer spirituellement, pour que le début d’une autre relation repose sur votre nouveau moi, celui qui a cicatrisé ses blessures.

Dragon : Un leader-né parmi les signes

Signe des nés dans les années 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 et 2012

Vous aurez une vision beaucoup plus pratique d’une situation particulière. Votre façon de voir les choses vous apportera la fortune et vous permettra de tirer le meilleur parti de tout ce que cela implique. De plus, ce sera quelque chose qui profitera également à votre entourage. À partir de là, ils vous consulteront tout car ils se rendront compte que vous disposez d’une capacité haute résolution.

Cheval : Le plus persévérant

Signe des nés dans les années 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Vous vous sentirez très bien, très motivé et surtout calme, ainsi personne ne pourra rendre vos journées amères. Vous avez appris à vous débarrasser de ces mauvaises ondes, vous savez déjà comment repousser ces situations ou simplement comment vous en sortir de manière beaucoup plus simple. De cette paix que vous avez, vous commencerez à construire une excellente maison. Les choses dans votre maison vont changer pour le mieux avant la fin de ce mois.

Singe : De la chance dans la relation

Signe des nés dans les années 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Ne vous catégorisez pas dans un type d'homme en particulier. Donnez l'opportunité à ce garçon qui s'intéresse beaucoup à vous, qui vous a montré à plusieurs reprises qu'il est noble, avec de bonnes valeurs enracinées. Ne le laissez pas dans la zone des amis et permettez-vous de faire sa connaissance. Il est possible qu'il soit votre moitié et que vous ne vous en rendiez pas compte car vous êtes au courant d'autres sujets ou de personnes qui ne sont même pas pertinentes.

Cochon : La confiance en soi

Signe des nés dans les années 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Vous avez désespérément besoin d’argent, mais vous n’avez pas réalisé que vous avez ce qu’il faut pour le résoudre, car vous ne le voyez que comme de la monnaie papier ou électronique. Regardez ce que vous avez à la maison, vous savez que beaucoup de ces choses que vous n’avez pas utilisées depuis des années peuvent vous sauver la vie.

Il n’est pas nécessaire que vous les vendiez tous, mais vous devez vendre ceux qui sont nécessaires pour couvrir le montant dont vous avez besoin, et ainsi vous éviterez de vous endetter.