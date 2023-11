© De la pluie de météores à la pleine lune, voici les événements astronomiques de novembre 2023

Le mois de novembre est plein de surprises, même du point de vue astronomique. Car il se produira des événements de cette nature que l’homme peut rarement apprécier. Si l’astronomie, l’observation du ciel ou la photographie nocturne vous intéresse, vous ne pouvez pas manquer les différents événements astronomiques qui auront lieu au cours de ce mois.

Nous partagerons avec vous les données des événements astronomiques du mois afin que vous en soyez conscient et que vous puissiez en profiter. N’oubliez pas de vérifier s’il existe des mesures particulières à prendre en compte pour prendre soin de votre santé. Notamment visuelle, lors du temps d’observation que vous consacrez à ces événements.

N’oubliez pas non plus que vous pouvez utiliser des équipements spéciaux tels qu’un télescope et des caméras spéciales pour enregistrer le moment intéressant et ne perdre aucun détail.

Si l'astronomie vous intéresse, ce sera un mois formidable pour vous. Vous pourrez tout observer, des apparitions de planètes aux incroyables pluies de météores. Nous partageons donc avec vous le calendrier des événements astronomiques que vous pourrez suivre et apprécier tout au long du mois de Novembre.

Sans plus attendre, nous partageons avec vous tous les détails que vous devez connaître. Préparez-vous et prenez votre temps pour profiter de la beauté des lieux.

C’est le calendrier des évènements astronomiques dont vous pourrez profiter en novembre

4 novembre

Les amoureux des planètes pourront observer la position de Jupiter la plus proche de la Terre. Cet événement astronomique montrera son plus beau côté illuminé par le Soleil. Ainsi, la planète sera visible clairement toute la nuit. Si cela vous intéresse, vous ne pouvez pas la manquer. D’ailleurs, tout au long de l’année, vous ne verrez plus Jupiter avec autant de netteté et de proximité que le 4 de novembre. Profitez de cette incroyable opportunité et sortez votre télescope.

9 novembre

La Lune et Vénus se rencontreront lors d’un événement astronomique inhabituel. La planète et le satellite auront une conjonction dans leurs orbites. Ce qui signifie que, dans sa trajectoire, l’orbite de Vénus fera que la planète se cachera derrière la Lune.

Ce sera sans aucun doute un spectacle plein de lumière, un rare événement astronomique. Au cours de leur trajectoire, les deux corps enregistreront une luminosité sans précédent. Notamment Vénus, qui aura une bonne éclairage à un moment donné de son parcours par la lumière de la Lune.

L’évènement astronomique du 13 novembre

La planète Uranus sera à son point le plus proche de la Terre, elle sera donc visible et le Soleil illuminera une de ses faces. Si vous aimez la photographie de nuit, cet événement astronomique sera un moment formidable à enregistrer. Le même jour, il y aura une Nouvelle Lune impressionnante. D’ailleurs, cette phase de la Lune se produit lorsque le satellite est situé entre le Soleil et la Terre. Ce qui signifie donc que nous pouvons voir sa face la plus brillante à l’œil nu. À lire Ces signes seront confrontés à de gros problèmes dans leur vie au cours du mois de novembre

17-18 novembre

Bien que ce phénomène se produise pendant presque tout le mois de novembre (6-30), les meilleurs jours pour assister à la pluie de météores Léonides sont les 17 et 18. Cette pluie de météores s’annonce donc spectaculaire car on estime qu’elle pourrait produire même 15 météores par mois. C’est donc un évènement astronomique réussissant à faire du ciel une toile de fond parfaite pour un spectacle incroyable. Ne manquez pas l’occasion si vous pouvez capturer la pluie de météores en photographie ou en vidéo.

20 novembre

Saturne et la Lune étoileront en conjonction, donc Saturne passera près du côté nord de la Lune. Grâce à l’éclairage que fournira la Lune en projetant sa lumière sur Saturne, la planète pourra être bien mieux vue dans toute sa splendeur. Si vous aimez la photographie, c’est une bonne idée d’enregistrer cet événement astronomique. D’ailleurs, la planète ne sera plus appréciée de cette manière pour le reste de l’année.

L’évènement astronomique du 25 novembre

La Lune et Jupiter auront une conjonction, la planète passera très près du côté sud du satellite. Cela fera que Jupiter sera vu de près et illuminé par la lumière de la Lune. En continuant avec le mois de la Lune, le 27 novembre, il y aura une incroyable Pleine Lune. Ainsi, la Lune sera complètement éclairée par le Soleil et pourra être vue dans toute sa splendeur à l’œil nu. Un évènement astronomique incroyable !

30 novembre

Manhattanhenge est un événement solaire qui se produit le 29 ou le 30 novembre. Lorsqu’à son levé, le soleil s’aligne parfaitement avec les rues de Manhattan, offrant un spectacle vraiment unique de l’année. Si vous habitez à Manhattan, n’hésitez pas à enregistrer cet événement astronomique, un moment fantastique et unique. C’est un moment digne d’admiration qui se produit uniquement en ce lieu, à cette heure et à cette date du monde.