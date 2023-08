© Horoscope: août est marqué par une pleine lune et la chance de gagner de l'argent explose pour ces signes

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Le mois d’août est arrivé avec deux super-lunes et l’une des pluies de météores les plus intenses de l’année. Les premiers jours du mois seront illuminés par le satellite naturel de la Terre à 100 % de luminosité, connu à cette époque de l’année sous le nom de Lune de l’Esturgeon, qui se trouvera dans la constellation du Capricorne et portera chance aux Bélier, Cancer, Balance, Sagittaire et Poissons en ce qui concerne l’argent.

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

De bonnes nouvelles s’annoncent pour les premiers jours du mois d’août. Vous aurez plusieurs occasions de faire des affaires électroniques qui vous rapporteront un bon profit et vous permettront de rembourser des dettes qui vous empêchent de dormir. Vous vous sentirez soulagé, même si vous devrez sacrifier un peu de votre temps pour que les bénéfices soient plus importants. N’oubliez pas, dans la mesure où les circonstances le permettent, d’épargner ou d’investir, car ils seront votre planche de salut.

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Le succès vous accompagnera avec une question que vous soulèverez au travail. En effet, vos supérieurs l’apprécieront et cela générera des bénéfices pour l’entreprise. De sorte que vous pourriez recevoir une prime ou une récompense qui vous aidera beaucoup ce mois d’août. C’est quelque chose pour lequel vous avez travaillé très dur et vous aurez le sentiment que cela valait vraiment la peine de faire chaque minute d’effort pour trouver une si bonne stratégie, qui vous donnera probablement plus de notoriété dans ce domaine ou dans tout autre domaine.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Une femme de votre passé reviendra en août pour vous apporter une affaire très prospère. C’est une femme qui fait confiance à peu de gens et vous êtes l’un de ces privilégiés. Elle a le capital et vous avez les connaissances. Vous ferez donc un excellent duo et en peu de temps vous commencerez à voir les bénéfices de l’entreprise que vous avez en main. N’ayez pas peur qu’au début les choses ne se passent pas comme vous l’aviez prévu, mais cela fait partie du processus de croissance, surtout sur le plan financier.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Du 22 novembre au 21 décembre

Le désespoir n'est pas de mise pour vous, je sais que vous avez besoin d'une grosse somme d'argent prochainement. Cela, pour un projet de vie dans lequel vous êtes déjà « embarqué » et dont vous ne pouvez pas sortir. Mais ne vous découragez pas, car cet homme qui retient une partie de votre argent vous la donnera sans inconvénients majeurs et à temps. Ainsi, vous pourrez maintenir vos projets et la question économique n'ébranlera pas votre réputation en ce mois d'août.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Pour récupérer votre l’argent en ce mois d’août, vous devrez faire preuve d’intelligence. Vous devrez appliquer des stratégies de pression. Tout sera mis en place durant la première semaine pour que ces débiteurs puissent vous payer sans encombre, et surtout, en totalité. Cela vous servira de leçon pour savoir très bien à qui vous ferez crédit la prochaine fois. Vous pourrez maintenant aller de l’avant comme vous l’entendez.