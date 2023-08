© Août : La chance et l'argent frappent 5 signes grâce à la rencontre de la Super Lune et de Saturne

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Gémeaux

Vierge

Scorpion

Verseau

Le mois d’août a commencé avec de très bonnes énergies avec la Super Lune ou Lune Sturgeon. Cette dernière nous a donné un spectacle de luminosité dans la voûte céleste. Ainsi, certains signes du zodiaque peuvent d’ores et déjà se réjouir.

On l’appelle la Lune de l’Esturgeon parce que c’est au mois d’août que les tribus amérindiennes pêchaient l’esturgeon dans la région des Grands Lacs. Cette région forme aujourd’hui la frontière entre les États-Unis et le Canada.

Mais ce n’est que dans la nuit du 5 août que nous assisterons à un spectacle encore plus grand. Il s’agit de la rencontre de la Lune avec Saturne, l’émotionnel avec la responsabilité et les limites.

Le Bélier, les Gémeaux, la Vierge, le Scorpion et le Verseau sont les signes qui recevront les énergies positives de la conjonction entre la belle Pleine Lune et Saturne. Ce qui fera bouger leur vie dans la sphère du travail pour produire et attirer l’argent et la prospérité. À lire Horoscope et super lune : les 5 signes qui n’ont pas de chance avec l’argent durant la 2eme semaine d’août

Bélier

La créativité et le désir d’exceller vous feront briller et vous aurez du pouvoir dans les affaires. Et ce, à tel point que vous pourrez consolider un projet personnel grâce à la somme d’argent que vous recevrez. Vous n’avez jamais pensé que cela arriverait, mais votre moment de chance est arrivé et vous devez en profiter. Cela, en pensant toujours à l’endroit où vous pouvez le mieux investir. Attention, ces moments de réussite vous amènent parfois à surélever votre ego et à vouloir traiter votre partenaire ou d’autres signes de manière très différente. Rappelez-vous que vous êtes une équipe et que vous avez le même objectif.

Gémeaux

Les natifs de ce signe sont au mieux de leur forme sur le plan financier. Les opportunités dans le domaine du travail vont pleuvoir, car vous participerez à une réunion avec des personnes très importantes. Les autres signes verront votre capacité à résoudre les choses de manière expéditive. Ce sera votre arme infaillible pour réaliser de nouveaux investissements. Méfiez-vous du gaspillage car ce que vous produisez aujourd’hui servira à planifier votre avenir avec cette personne qui vous a soutenu dans les bons et les mauvais moments.

Vierge

Vous êtes au sommet de votre travail, vous brillez de votre propre lumière et vous devez la maintenir à temps. En effet, grâce à votre détermination, vous pourrez consolider votre propre entreprise par rapport aux autres signes. C’est pour bientôt, alors préparez-vous mentalement et financièrement à démarrer avec vos meilleures armes, l’intuition, le charisme et l’intelligence. La famille aura besoin de beaucoup de vous en ce moment, alors donnez-lui le coup de pouce dont elle a besoin.

Scorpion

Votre vie financière s’améliore de façon vertigineuse, s’il faut comparer aux autres signes. Ce qui se profile c’est beaucoup d’argent pour une affaire dans laquelle personne ne s’est mouillé et vous l’avez fait. Vous en voyez maintenant les fruits et tout le monde veut participer à vos efforts et à votre dévouement. Faites attention aux personnes envieuses, chargées de mauvaises énergies. Tenez-les à l’écart et concentrez-vous. La vie n’est pas seulement un travail, vous avez aussi le droit de fêter vos succès et votre partenaire attend ce moment pour enflammer la passion ensemble.

Verseau

Ce seront quelques jours incroyables sur le front du travail, car quelqu’un de très puissant va vous proposer un poste et vous l’obtiendrez. Vous avez travaillé dur pour en arriver là, alors concentrez-vous sur la réalisation des objectifs professionnels que vous vous êtes fixés sans regarder les autres signes. L’argent arrive dans vos mains, après tant de luttes pour l’obtenir. Épargnez, car vous aurez bientôt l’occasion d’investir dans une entreprise qui multipliera vos finances. Ne laissez pas votre relation avec votre partenaire se perdre à cause des commérages des autres. Résolvez les conflits et favorisez la réconciliation. À lire Horoscope : 5 signes chanceux bénéficieront d’un coup de pouce au travail grâce à la super lune avant le 15 août