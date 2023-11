© Numérologie : ce sont les couleurs qu'il faut porter en novembre pour rester heureux

Les couleurs ont des pouvoirs particuliers : il y en a certaines avec lesquelles vous pouvez attirer la richesse. D’autre part, il y en a d’autres qui sont très utiles pour vous remonter le moral et vous sentir heureux. Quels sont celles à privilégier en ce mois de novembre ? Restez car nous vous dirons ce que vous devez porter dans vos vêtements pour avoir une bonne énergie. Avec l’aide de la psychologie des couleurs et de la numérologie, vous pouvez déterminer celle qui vous convient le mieux. Découvrez tout dans cet article !

Les couleurs sont importantes dans la vie quotidienne. Elles en disent long sur vous, vos émotions, vos sentiments, vos goûts et votre personnalité. Selon la psychologie, les couleurs sont capables de modifier le comportement humain et d’améliorer certaines attitudes. Par exemple, si vous souhaitez stimuler la faim, vous devez avoir des nuances comme l’orange ou le rouge à proximité. Si vous avez besoin de vous calmer, le bleu vous y aidera.

En conjonction avec la numérologie, la psychologie des couleurs révèle laquelle vous convient le mieux. Cela, pour vous sentir mieux, vous remonter le moral et être heureux chaque jour. D’autres sont à utiliser dans les moments où il n’y a pas beaucoup d’enthousiasme. C’est le cas lorsque vous vous sentez triste et avez besoin d’un peu d’aide supplémentaire. Bien sûr, tout le monde n’est pas satisfait de la même couleur. Peut-être que le jaune vous rend heureux, mais le rose rend votre ami heureux.

Quelle couleur vous rendra heureuse en novembre ?

Celle-ci est déterminée par la numérologie et il suffit d’ajouter votre date de naissance pour la connaître. Par exemple, si vous êtes né le 9 novembre 1986, ajoutez 9+1+1+1+9+8+6 =35. Simplifiez ensuite à un chiffre et ajoutez maintenant 3+5 = 8. Ce sera le nombre qui déterminera la couleur et ce que vous devrez utiliser dans les vêtements, les accessoires et la maison. Cela, pour vous remonter le moral, avoir une bonne énergie et être de bien meilleure humeur. À lire Les conseils de la numérologie pour profiter des énergies qu’apporte le mois de novembre

Les couleurs que vous devriez porter dans vos vêtements pour vous sentir heureux en novembre

Numéro 1

Si vous en avez 1, votre couleur pour vous sentir heureux est le rouge et ce ton vous remplit de joie, d’enthousiasme pour la vie et de courage pour affronter les défis qui se présentent à vous. Lorsque vous vous sentez triste et que vous n’êtes pas d’humeur à faire quoi que ce soit, portez du rouge. Par ailleurs, ayez des objets de cette couleur près de vous pour que votre humeur s’améliore de 100 %.

N’oubliez pas de l’inclure dans la décoration de votre maison !

Numéro 2

Une belle couleur est celle qui vous rend heureux et vous remonte le moral. L’orange est le ton que vous devez utiliser en novembre. Cela, pour garder votre vie en équilibre et vous entourer de très bons moments. Selon la numérologie, au cours de ce mois, il deviendra comme votre porte-bonheur. Ainsi, vous vous sentirez rassasié, calme et en paix, ce dont vous avez besoin à ces moments de votre vie.

Numéro 3

Remontez le moral et sentez-vous heureux avec la couleur jaune, un ton plein de bonne énergie. Et, selon la psychologie des couleurs, il faut utiliser pour arrêter d’être triste. En effet, cette couleur symbolise la créativité et la joie. En plus de porter un chemisier ou un accessoire jaune, vous pouvez également le mettre dans la décoration de votre maison. Que pensez-vous de certaines fleurs jaunes ? Soutenez-vous avec tout et sentez-vous mieux !

Numéro 4

Le vert est une belle couleur qui transmet le bonheur et vous fait immédiatement sentir en paix. Les experts recommandent que si vous avez le numéro 4, vous le portiez sur vos vêtements autant de jours que possible. Cela, afin d’avoir une bonne énergie de votre côté en novembre. Vous pouvez porter un chemisier, une écharpe ou un sac dans ce ton. À lire Numérologie : découvrez comment gagner à la loterie en fonction de votre date de naissance

Numéro 5

Selon la numérologie, la couleur bleue est la couleur qui vous aidera à vous remonter le moral et à vous sentir heureux en novembre. Pour ceux qui ont obtenu le numéro 5, un mois plein de moments compliqués les attend. Cela pourrait alors mettre à l’épreuve leur force mentale. Pour cette raison, et pour garder le moral, habillez-vous en bleu et faites-le vous accompagner la majeure partie du mois. Vous en aurez besoin !

Couleur du mois de novembre Numéro 6

L’indigo est une couleur bleue profonde et mystérieuse, qui cache derrière elle une grande force et une énergie qui servent à améliorer votre humeur et à tout changer en vous d’un instant à l’autre. Selon la numérologie, c’est un ton puissant, idéal pour les personnes qui ont obtenu le chiffre 6 avec la somme de leur date de naissance. Pour les tristes journées de novembre, misez sur cette couleur qui fera la différence !

Couleur du mois de novembre Numéro 7

Selon vous, quelle couleur est celle qui vous remonte le moral et vous aide à vous sentir heureux ? Violet, un ton fort qui vous responsabilise et en même temps vous calme, puisque ce ton a ce double effet sur vous. Si vous pouvez l’ajouter à plus de choses que vos vêtements ou accessoires, ce sera bien mieux. En effet, en novembre vous traverserez plusieurs moments difficiles. Vous devriez donc avoir toute la bonne énergie de votre côté.

Couleur du mois de novembre Numéro 8

Le cramoisi est un type de rouge qui vous remplit de courage et de force. On dit que lorsque vous portez des vêtements de cette couleur, tout change en vous mais aussi autour de vous. D’ailleurs, elle possède une énergie si puissante qu’elle est capable de conjurer les pensées négatives et les mauvaises ondes.

Nous vous suggérons de l’utiliser pendant le mois de novembre pour que vous soyez détendu, heureux et de bonne humeur. Ainsi, vous pourriez vivre des moments de grande colère avec vos proches.

Couleur du mois de novembre Numéro 9

Si vous avez le chiffre 9, cela signifie que la couleur que vous devriez utiliser en novembre pour vous remonter le moral et vous sentir heureux est le blanc. C’est un ton plein de spiritualité qui symbolise la tranquillité, la tranquillité d’esprit, la spiritualité et la bonne énergie. Portez du blanc la plupart du temps pour que seuls les bons moments surviennent dans votre vie. Et si une mauvaise ambiance vous entoure, elle disparaîtra et ne vous fera pas de mal.