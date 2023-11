© Prévisions de la météo : l’hiver débarque, à quoi vous attendre la semaine prochaine

L'hiver arrive, mais va-t-il s'installer durablement ? Les prévisions de la météo sont plutôt étonnantes et on vous dit pourquoi.

On ne sait pas vraiment sur quel pied danser avec la météo des derniers jours. Alors que les températures étaient plus fraîches, le week-end dernier, le climat était exceptionnellement doux. L’hiver refuse-t-il d’arriver ? Pas vraiment.

En effet, les amateurs de chaleur ne vont pas être contents. Si les températures étaient très agréables ces derniers jours, nous sommes désormais témoin d’un refroidissement progressif. De quoi laisser penser que l’hiver va enfin s’installer pour de bon. Mais quand ?

La météo annonce un refroidissement progressif

Le refroidissement ne se fera pas de manière abrupte. En revanche, cette évolution vers des températures plus fraîches sera rapide, selon les estimations de la météo.

Le passage du flux océanique au flux de Nord à Nord-Est s'étalera sur plusieurs jours. La transition s'effectuera notamment le mardi. C'est depuis ce jour qu'on note un changement.

Ce changement favorisera le retour d’un temps plus calme dès la soirée de mardi à mercredi. En conséquence, des éclaircies nocturnes, combinées à l’absence de vent, pourraient engendrer de légères gelées matinales.

Cette tendance se maintiendra également pour le jeudi matin, avec des températures minimales oscillant entre -3°C et 0°C en plaine. Attention, cette météo invite à la prudence.

En effet, bien que ces conditions puissent sembler ordinaires pour la saison, vous devez vous méfier la présence d’humidité due aux précipitations récentes. Des chaussées localement glissantes et un risque de dépôts de givre peuvent survenir.

La météo s’attend à deux scénarios différents

On se pose donc une question. Le froid va-t-il durablement s’installer ? Ou la météo va-t-elle annoncer des températures plus douces après une période plus fraîche ?

Les dernières projections de la météo ne permettent pas une affirmation catégorique pour le prochain week-end, car deux scénarios possibles se dessinent. Comment est-ce possible ? Tout simplement du fait de divergences entre les modèles météorologiques américains et européens.

Le premier scénario prévoit une descente polaire marquée dès vendredi et samedi prochains, avec des chutes de neige régulières dans les massifs et des précipitations pluvio-neigeuses possibles jusqu’à basse altitude.

À l’inverse, le deuxième modèle suggère le retour d’une activité dépressionnaire vigoureuse sur l’Atlantique. Cette dernière entraînerait des conditions météorologiques douces avec de nouvelles précipitations sur la France.

L’hiver sera-t-il rude ?

Une idée reçue consiste à dire qu’une absence de froid ou de neige à la fin de l’automne annonce un hiver exceptionnellement doux. Certains disent même que cela indique qu’il n’y aura pas d’hiver. Mais c’est une idée totalement fausse. Les experts en météo sont formels.

En effet, les épisodes de froid ou de neige sont plus fréquents en janvier, février et mars. En cette période, le froid est souvent bien établi sur le pôle Nord et en direction des pays scandinaves.

Ainsi, lorsque le flux bascule temporairement vers l’hexagone à ce moment de l’année, les températures sont significativement plus basses que lors d’un flux similaire en début de saison hivernale.

La météo se veut donc prudente pour le moment. Il est tout à fait possible que l’hiver soit virulent cette année. Mais, pour le moment, le temps reste exceptionnellement doux. Et les températures supérieures aux normales de saison.