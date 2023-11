© L’aide de 700 à 5 000 € va être versée aux Français éligibles au coup de pouce chauffage

Bientôt, certains foyers éligibles auront droit à une prime du gouvernement. Et cette aide est très intéressante puisqu’elle ira de 700 euros à 5 000 euros. De nombreux citoyens français ont la possibilité de recevoir un soutien financier durant la saison hivernale afin de se préparer à vivre au mieux l’hiver et les basses températures qui l’accompagnent.

Mais qui sont les Français qui peuvent s’attendre à toucher cette aide ? Combien peuvent-ils espérer exactement ?

Une aide exceptionnelle pour les ménages modestes

Les ménages modestes ont la possibilité de solliciter une prime qui a pour nom « coup de pouce chauffage ». Elle existe pour les aider à financer le remplacement de leur chaudière par un dispositif plus respectueux de l’environnement et moins énergivore.

Cette aide vise à encourager l'adoption de solutions écologiques, bénéfiques à long terme pour les foyers modestes. Non seulement c'est une bonne action pour l'environnement. Mais cela permet aussi aux ménages de mieux se chauffer tout en payant moins cher.

En effet, les vieux appareils coûtent cher et demandent plus d’énergie. Alors que les nouveaux en demandent moins et assurent un chauffage plus agréable. Mais comme le coût de remplacement est important, le gouvernement met en place cette aide.

À qui s’adresse cette aide ?

Pour être éligible à cette aide, les ménages doivent opter pour des solutions de chauffage plus respectueuses de l’environnement.

Ainsi, plusieurs options s’offrent à eux. En effet, ils peuvent opter pour une chaudière biomasse performante, pour une pompe à chaleur air / eau, pour une pompe à chaleur géothermiques ou encore pour une pompe à chaleur hybride.

L’aide les concerne également s’ils souhaitent se raccorder à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables. Ou s’ils souhaitent utiliser un chauffage à bois.

En outre, pour toucher cette aide, il faut faire appel à une entreprise ayant adhéré aux chartes « coup de pouce chauffage », principalement les fournisseurs d'énergie ou leurs partenaires, reconnus comme Garant de l'Environnement (RGE). Cette prime est accessible aussi bien aux locataires qu'aux propriétaires.

Cependant, les locataires doivent obtenir l’autorisation du propriétaire pour entreprendre les travaux.

Combien peut-on toucher ?

Le montant de la prime « coup de pouce chauffage » varie entre 700 et 5 000 euros, en fonction de la nature des travaux et du statut de ménage aux revenus modestes.

Pour le calcul, l’administration se réfère aux revenus fiscaux de l’année N-2 (2021 pour les demandes de 2023) pour évaluer l’éligibilité.

Le logement concerné doit avoir été construit depuis plus de deux ans et être occupé au moins huit mois par an. Les ressources des demandeurs ne doivent pas dépasser certains seuils, tels que 20 805 euros pour une personne célibataire ou 48 930 euros pour un foyer de cinq personnes.

Les versements de cette aide commenceront au mois de janvier 2024. Enfin, notons que cette prime peut se cumuler avec d’autres primes ou aides de l’État. Vous pouvez en effet demander au même moment l’éco-prêt à taux zéro ou encore MaPrimeRénov.

De quoi s’assurer des hivers plus confortables dans les années à venir. Alors n’hésitez pas à vous renseigner pour en profiter rapidement.