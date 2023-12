© Un astrologue révèle le puissant rituel pour attirer la richesse en 2024

Avec le début du mois de décembre commence le compte à rebours pour clôturer 2023. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui nous allons partager avec vous un rituel puissant. Avec cette astuce nous pourrons éliminer toutes sortes de mauvaises ondes autour de nous. Ce qui permettra de recevoir le nouvelle année pleine de prospérité. Cette cérémonie vous aidera à être riche en 2024. Vous vivrez donc une année pleine d’abondance.

Un célèbre astrologue partage le rituel qu’il faut réaliser durant le mois de décembre. En effet, ses idées ont pour but d’attirer la prospérité afin d’accroître la fortune. Selon le médium, c’est un rituel puissant et surtout efficace. Il s’agit d’un outil avec lequel il faut attirer les bonnes ondes. Avec ce rituel vous débuterez une année pleine d’abondance et de fortune pour avancer.

Rituel pour attirer la richesse en 2024

Le rituel consiste à faire quelques gestes après notre bain quotidien. Vous pouvez le faire quelle que soit l’heure de la journée. Mais, vous devez aussi utiliser plusieurs éléments considérés comme porteurs de bonne énergie.

Ce dont vous aurez besoin est : une bougie blanche ou une bougie bleue, une assiette recouverte de papier d'aluminium d'une part. Il faudrait aussi avoir un verre de l'une des liqueurs suivantes : tequila, rhum ou mezcal. De plus, vous aurez besoin d'un verre d'eau, de l'encens au bois de santal ou de la myrrhe, un œuf rouge, une dénomination élevée. Et enfin, vous devez avoir une facture, allumettes en bois, cassonade, cannelle en poudre, diamant doré et un parfum de votre choix.

La première étape :

La première étape de ce rituel consiste à se nettoyer à l’oeuf rouge. Il faut se parfumer avec un des parfums. Par la suite, cet oeuf se diffusera dans tout le corps. Et pendant ce temps, vous devez réciter Le « Notre Père » et le « Je vous salue Marie ». Après le nettoyage, il doit être enveloppé dans du papier aluminium pour être éliminé hors de la maison.

La prochaine étape à réaliser dans le cadre de ce puissant rituel consiste à nettoyer avec les parfums du billet. Passez ce dernier sur tout le corps en présentant quelques intentions pour attirer l’argent. Puis, placez-le dans le verre d’eau.

La bougie doit être placée sur l’assiette recouverte d’aluminium et la poudre de cannelle. Et concomitamment, la cassonade et le diamant doré sont répartis autour. Ce sont en effet des éléments qui symbolisent l’harmonie, la prospérité économique et l’amour.

Il faut allumer la bougie avec une allumette en bois. Mais, en le faisant, vous devez répéter quelques prières en intentions. En même temps, il faut brûler l’encens pour purifier l’environnement qui vous entoure.

Pour terminer ce puissant rituel pour être riche en 2024, retirez la facture de l'eau. Utilisez ces argents pour acheter des articles ménagers. Vous aurez aussi l'occasion de payer certaines dettes. tant qu'il y a une croissance économique qui nous profite. Profitez, tant qu'il y a de la croissance économique. Ecartez les énergies négatives.

