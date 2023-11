© Feng shui : la bonne façon de nettoyer votre maison pour attirer l'argent et l'abondance

Croyez-le ou non, la propreté attire clairement la fortune et vous devez donc nettoyer votre maison pour attirer l'argent à votre porte.

Beaucoup de gens croient qu’il s’agit de simples superstitions. Pourtant, le rituel de nettoyage des sols de la maison est très important pour attirer de l’argent. En plus du fait qu’ils doivent être beaux, il faut aussi les nettoyer de la meilleure façon possible. Cela, pour que vous fassiez partie de ceux qui ont la chance. Et c’est la préparation que vous devez faire pour y parvenir.

Selon le Feng Shui, c’est la philosophie qui nous enseigne et nous aide à être en harmonie avec notre environnement. Elle nous aide aussi à le remplir des meilleures énergies. Elle a également formulé des recommandations pour garder nos maisons propres et dans les meilleures conditions. C’est aussi un objectif clair attracteur de richesse et de bonne fortune. Et c’est pourquoi il faut très bien savoir nettoyer les sols de la maison.

C’est pourquoi ci-dessous nous allons vous présenter l’un des meilleurs conseils de cette ancienne philosophie. En effet, selon les experts, en plus de garder vos sols comme s’ils étaient neufs et en bon état, vous devez les nettoyer avec l’usine de rue. Et même si n’y croyez pas, cela offre de grandes énergies aux environnements. Ici, nous vous disons de quoi il s’agit, car les résultats seront évidents à l’œil nu.

Comment nettoyer ma maison avec de la rue ?

Selon les experts, cette plante est l'une des plus représentatives en termes de rituels ésotériques et mystiques. En effet, elle joue le rôle évident de nettoyant et de protecteur des maisons. Et c'est aussi un attracteur d'abondance économique, et c'est la préparation que vous vous devez faire en sorte que votre maison reste à l'écart des vibrations négatives. D'ailleurs les résultats vous surprendront, car non seulement vous profiterez d'un arôme délicieux. Par ailleurs, vous bénéficiez aussi d'une vitalité beaucoup plus pure.

Faites chauffer tous les ingrédients dans une casserole jusqu’à ébullition. Prenez quatre litres d’eau, de la plante de rue et quelques bâtons de cannelle.

Une fois qu’ils ont expulsé leurs propriétés, laissez-les refroidir.

Placer la préparation de rue et de cannelle dans un seau très bien filtré.

Ajoutez un peu plus d’eau dans le seau ou le seau, car avec ceux bouillis, elle a été consommée un peu et vous en aurez besoin de plus.

À l'aide du nettoyant, commencez à nettoyer depuis la partie la plus profonde de votre maison jusqu'à l'entrée.

S’il s’agit de deux étages, commencez par le deuxième étage.

Une fois que vous avez terminé, jetez l’eau restante à l’extérieur de votre maison, dans la rue.