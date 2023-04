© Ce dispositif vous permet de savoir si le montant de votre loyer respecte la loi, vérifiez maintenant !

Les cas de fraude concernant un loyer trop élevé sont devenus de plus en plus fréquents. Et ce, même si le gouvernement vient de publier un texte qui régit le secteur de la pierre. Pour mieux aider les citoyens, des simulateurs sont actuellement disponibles afin d’en avoir le cœur net. Restez concentré !

Le loyer n’est plus à la portée de tout un chacun !

Bien des gens ne peuvent plus se permettre de vivre dans les grandes villes. Outre le loyer, le carburant ou l’alimentation, les autres charges courantes ne cessent d’augmenter. Jusqu’à maintenant, les conséquences de la pandémie du Covid-19 se font toujours ressentir.

Pire, la situation est accentuée par la guerre en Ukraine et la fermeture de certaines frontières ! Dans tous les cas, les ménages sont les principales victimes, surtout ceux qui ne peuvent plus régler leur dû. Ainsi, le gouvernement décide d’apporter sa contribution.

La première mesure prise par le pouvoir exécutif a été d'établir l'encadrement des loyers. Cette stratégie se base sur le fait qu'aucun propriétaire ne doit dépasser une certaine fourchette concernant le loyer. De cette manière, certains ménages peuvent espérer vivre dans de meilleures conditions.

Cette initiative gouvernementale est encore semée d'embûches ! En effet, un bon nombre de bailleurs font toujours fi de ces nouvelles dispositions. Ils établissent leur loyer par rapport à des paramètres subjectifs. Ils pensent aussi que personne ne peut voir leurs méfaits.

Cette initiative gouvernementale est encore semée d’embûches ! En effet, un bon nombre de bailleurs font toujours fi de ces nouvelles dispositions. Ils établissent leur loyer par rapport à des paramètres subjectifs. Ils pensent aussi que personne ne peut voir leurs méfaits.

Quels paramètres entrent en ligne de compte dans les calculs ?

Face à l’abus de nombreux propriétaires de résidence, un certain outil vient d’être élaboré. Les autorités ont fait appel à des spécialistes en informatique pour tout réparer. Grâce à cet outil spécifique, tous les intéressés peuvent avoir une approximation sur tel ou tel loyer.

Pour couronner le tout, ce nouveau dispositif donne aussi le prix de vente maximal d’autres biens immobiliers. Un paramètre essentiel pour les vendeurs et acquéreurs potentiels, qui n’ont que faire du loyer ! En tout cas, les aspects essentiels comme l’agencement des pièces ou la surface habitable sont minutieusement inspectés.

Afin d’éviter une éventuelle arnaque, il vaut mieux commencer par consulter cet outil avant de signer le bail. Certains propriétaires n’hésitent pas à gonfler leur prix en raison d’une situation particulière. Néanmoins, la nouvelle réglementation constitue un bouclier efficace en faveur des locataires.

Au cas où le propriétaire-bailleur était coupable d'avoir établi un loyer trop élevé, il risque de gros problèmes. Dans le meilleur des cas, il pourrait rembourser le trop-perçu. Mais une amende de 15 000 euros pourrait survenir en cas de refus d'obtempérer !

Comment déterminer le montant plafond de son loyer ?

Comme on l’a dit précédemment, on peut obtenir le loyer maximum par cette méthode. Le principe est assez simple, car il suffit de cocher les rubriques qui s’affichent. Le nombre de pièces, l’état général des murs et des combles et bien d’autres critères entrent en ligne de compte.

Par la suite, l’application affiche le montant du loyer maximal. Néanmoins, il convient de noter que la référence est totalement différente de l’estimation immobilière. Cette dernière essaie de déterminer la valeur réelle du bien en question. La référence sert uniquement en tant que balise envers les propriétaires les plus cupides.