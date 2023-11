© Elle fait ses courses au Lidl et sort de ses gonds pour une raison hallucinante

Les salariés de Lidl ont fait face à la colère noire d'une cliente très mécontente après son achat. Et les raisons sont étonnantes.

Les personnes qui travaillent dans les supermarchés le savent très bien. Parfois, elles font face à des clients mécontents. Le but est toujours de comprendre la situation et d’apaiser le consommateur. Mais dans ce magasin Lidl, les salariés ne peuvent rien faire. Une cliente voit rouge.

Le problème, c’est que sa colère est incompréhensible. Et les employés ne savent pas comment réagir face à la situation. En effet, ils ne comprennent pas les accusations qu’ils reçoivent. On vous explique les raisons derrière ce gros coup de colère.

Lidl : une cliente mécontente crie sur les employés

Les salariés qui travaillent pour Lidl ne doivent pas seulement gérer les rayons et encaisser les clients. En effet, ils doivent aussi, parfois, gérer les clients mécontents. Les journées sont donc longues pour eux.

Mais elles le sont encore plus quand des clients leur manquent de respect. On ne le répètera jamais assez, mais la politesse est importante. Adresser des sourires et des amabilités aux employés leur permet de passer une meilleure journée.

Mais c’est le dernier des soucis de la cliente dont nous parlons aujourd’hui. En arrivant dans un supermarché Lidl, elle décide de passer ses nerfs sur les employés. Elle est en effet très en colère. Cependant, les salariés ne savent pas comment réagir, car les raisons de sa colère les laissent perplexes.

Une cliente s’énerve

Les faits se déroulent dans un magasin Lidl, en Belgique. La cliente ne tourne pas autour du pot et exprime tout de suite sa colère. Les causes ? Le packaging d’un paquet de farine qu’elle a acheté dans le supermarché Lidl.

La cliente est mécontente du fait des couleurs présentes sur le paquet de farine. On y voit du bleu et du blanc. Or, la cliente indique aux employés Lidl qu’il s’agit des couleurs du drapeau israélien. Selon elle, cela prouve que Lidl prend le parti du pays.

Pourtant, c’est simplement un packaging sans lien aucun avec le pays. D’autant plus que la farine vient de France. Les salariés de Lidl tentent donc de lui expliquer la situation. Mais rien n’y fait. La cliente est folle de rage.

« Je veux récupérer mon argent, je ne suis pas satisfaite« , indique-t-elle. « Rendez-moi mon argent« , ajoute-t-elle alors que les employés du Lidl tentent de la calmer.

La réaction du porte-parole de l’enseigne

La cliente accuse l’enseigne Lidl d’être complice de crimes. Elle indique que l’enseigne vient de perdre une fidèle cliente. En effet, elle ne veut plus remettre les pieds dans un magasin Lidl à l’avenir.

C’est la parfaite présentation du climat très tendu qui règne en Belgique, en France, et dans de nombreux pays du monde. La population n’hésite pas à boycotter des marques ou des enseignes en fonction des parties qu’elles défendent.

Mais Lidl ne veut pas rester sans voix. Ainsi, la porte-parole de Lidl Belgique, Isabelle Colbrant, a décidé de s’exprimer sur la situation.

« Nous respectons pleinement les émotions suscitées par la nouvelle. Mais il s’agit de farine française qui est bien dans un emballage bleu clair. Cet emballage ne fait pas référence à l’origine du produit ».