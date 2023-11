© L’UFC-Que Choisir dévoile les produits nocifs à ne surtout pas acheter chez Lidl

L’UFC-Que Choisir n’épargne personne. Le but de l’association est d’aider les Français à mieux faire leurs courses, à protéger leur santé, à choisir les bons produits. Et même à Lidl, il y a certaines choses qu’il ne faut pas acheter. C’est du moins ce que nous indique l’association.

Alors oui, le succès de Lidl n’est plus à démontrer. Pour beaucoup, c’est le paradis des personnes affaires. Mais cela ne signifie pas pour autant que vous pouvez vider chaque rayon aveuglément. En effet, les risques sur votre santé sont réels.

Lidl dans le viseur de l’UFC-Que choisir

Les Français qui font attention à leur santé connaissent forcément l’UFC-Que Choisir. En effet, l’association de la loi de 1901 les aide, depuis 1951, à faire les bons choix dans les rayons des supermarchés. À Lidl comme ailleurs, les experts de l’association veillent à ce que les consommateurs connaissent les risques ou les bienfaits des produits.

Et si Lidl reçoit parfois des louanges pour la qualité des produits, ce n’est pas toujours le cas. L’UFC-Que Choisir a particulièrement dans le viseur certains produits de la marque Cien. Or, on retrouve uniquement cette marque chez Lidl. À lire Cette enquête révèle ce que contient vraiment le thon en boîte et c’est hallucinant

Et si ces produits sont dans le viseur de l’association, ce n’est pas pour rien. En effet, ils présentent des dangers pour la santé. Ces produits sont la crème solaire pour enfant SPF 50 Cien Sun, la Classic Cream et le savon liquide à l’aloe vera.

La composition des produits Lidl inquiète

Comme souvent dans ces cas-là, la composition de ces trois produits inquiète les experts de l’association. En effet, ils contiennent de l’octrocrylène et du propylparaben.

Or, ces composants sont toxiques et potentiellement dangereux. Attention en revanche, il ne faut pas mettre tous les produits de la même marque dans le même panier. En effet, l’UFC-Que Choisir ne dit pas qu’il ne faut pas acheter la marque de Lidl.

En revanche, il faut faire attention aux produits qu’on achète. Car si Cien propose parfois des produits à la composition parfaite, ce n’est pas toujours le cas.

Pour vos courses chez Lidl, on vous conseille d’utiliser des applications comme Yuka et INCI Beauty. Il vous suffit de scanner le code-barre des produits pour obtenir une note, ainsi que la liste des ingrédients. À lire Elle fait ses courses au Lidl et sort de ses gonds pour une raison hallucinante

L’importance de protéger sa santé

On le sait aujourd’hui, la consommation des produits joue un rôle sur notre santé. Certains ingrédients nocifs se retrouvent dans des compositions alors qu’il faudrait les éviter. C’est pourquoi l’UFC-Que Choisir est si utile. Elle nous permet de ne pas acheter les mauvais produits.

À Lidl comme ailleurs, il est indispensable de vérifier la composition qui se trouve sur l’étiquette. Cela permet, en outre, de vérifier si les packagings disent la vérité. Car, malheureusement, ce n’est pas toujours le cas.

Mais cela ne met pas pour autant à mal l’image de Lidl. D’autant plus que l’enseigne permet aux consommateurs de faire de belles économies via son programme de fidélité sur l’application Lidl Plus.

C’est aux clients de faire attention et de ne pas mettre des œillères quand ils font les courses. Surtout quand une association les met en garde.