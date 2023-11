© Elle fait ses courses chez Lidl et dépense 2000 €, l’enseigne découvre la mauvaise surprise

Lidl pensait qu’une mère de famille était une cliente fidèle. En effet, en l’espace de deux semaines, elle se rend dans plusieurs supermarchés de l’enseigne. Elle y fait ses courses et dépense une coquette somme. 2 000 euros.

Mais finalement, Lidl finit par apprendre la vérité et porte plainte contre cette dame. Elle avait mis au point une arnaque et pensait qu’elle pourrait passer entre les mailles du filet. Malheureusement pour elle, ce n’est pas le cas.

Une femme veut arnaquer Lidl

L’arnaque semble, de prime abord, tout à fait normale. Il faut dire que c’est tout simplement une femme qui fait ses courses dans des magasins de l’enseigne Lidl. En deux semaines, elle dépense 2 000 euros. Rien d’anormal, pensez-vous.

C’est La Voix du Nord qui nous conte ce fait divers. L’accusée est une mère de deux enfants. Le premier a 16 ans tandis que le second en a 6. On apprend via le journal qu’entre le 18 et le 29 octobre 2017, elle fait ses achats chez Lidl et paie avec son chéquier. À lire L’UFC-Que Choisir dévoile les produits nocifs à ne surtout pas acheter chez Lidl

Sans broncher, toutes les caissières acceptent les chèques. Elles ne se doutent pas que ces chèques ne valent rien. En effet, au moment de les encaisser, mauvaise surprise pour Lidl. Le compte de la maman a été clôturé. Ainsi, l’enseigne ne peut pas toucher l’argent.

Il se trouve que cette mère de famille avait de nombreuses dettes. En outre, elle était sur le point d’ouvrir un dossier de surendettement.

Lidl décide de réagir

Hors de question pour Lidl de rester de marbre face à des chèques en bois. Très vite, l’enseigne réalise qu’ils viennent tous de la même personne. C’est comme cela que les responsables découvrent qu’elle a payé 2 000 euros dans différents supermarchés.

Lidl décide d’agir et porte plainte contre la mère de famille. Un juge s’empare de l’affaire et finit par condamner cette cliente à quatre mois de prison avec sursis. En outre, elle doit évidemment rembourser Lidl pour ses dépenses. De quoi, par conséquent, lui ajouter des dettes.

Ce n’est pas une simple escroquerie. Ce n’est pas par gaieté de cœur que cette cliente a décidé de voler Lidl. Elle se trouvait alors dans une bien mauvaise posture. Dépressive après la mort de l’un de ses enfants, elle ne parvenait plus à joindre les deux bouts. À lire Elle fait ses courses au Lidl et sort de ses gonds pour une raison hallucinante

Une arnaque courante

Si Lidl a fait face à une cliente qui a tenté de les arnaquer, c’est souvent la clientèle de l’enseigne qui risque gros. En effet, des escrocs se font passer pour Lidl et espèrent jouer avec la naïveté des consommateurs. On appelle cela le phishing.

Ces individus envoient des mails ou des SMS en se faisant passer pour Lidl. Ils indiquent que vous avez gagné une carte-cadeau ou des courses gratuites. Le but est simple. Ils veulent vous donner envie.

Ils espèrent que vous allez cliquer sur le lien qu’ils joignent au mail. Mais ce dernier est en réalité un mail frauduleux. Lidl est conscient de cela et invite les consommateurs à faire attention.

Ainsi, si vous recevez un mail suspect, supprimez-le. Ou alors, contactez par SMS le 33700 pour faire savoir l’existence de cette activité frauduleuse.