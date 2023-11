© Action, c’est bientôt la fin ? Ce concurrent arrive en France, les villes concernées

La période des fêtes approche. Et avec l’inflation, les Français se tournent volontiers vers les enseignes qui proposent les prix les plus intéressants. C’est pourquoi Action, Aldi ou encore Lidl rencontrent un véritable succès.

Mais ces dernières vont devoir lutter contre un nouveau concurrent très solide. En effet, cette enseigne débarque en France. Elle vous fait une belle promesse. Celle de pouvoir vous faire plaisir sans pour autant mettre en danger votre compte en banque.

Un concurrent à Action arrive en France

Action a du souci à se faire. En effet, l’arrivée de TEDi change la donne pour l’enseigne. Cette firme allemande arrive en France. TEDi, pour Top Euro discount, rencontre un grand succès partout en Europe. On compte en effet près de 3 000 points de vente.

Nos amis autrichiens, Croates, Espagnols, Italiens ou encore Roumains et Portugais ont déjà la chance de pouvoir profiter des prix mini de TEDi. Il ne manquait plus que la France. À lire Primark, c’est terminé ? Un nouveau concurrent débarque avec 15 nouveaux magasins en France

Mais c’est maintenant chose faite. C’est, en effet, à Évreux, dans l’Eure, que TEDi a décidé de s’implanter pour la première fois dans nos contrées. Sans faire les choses à moitié. En effet, les consommateurs peuvent profiter de plus de 900 mètres carrés de surface.

Au programme ? Des prix très attractifs puisque la boutique comprend entre 25 000 et 35 000 produits disponibles entre un et trois euros. De quoi faire de l’ombre à Action dans les années à venir.

Une évolution impressionnante en vue

La stratégie du concurrent principal d’Action est simple. En effet, l’enseigne souhaite se développer vite et bien. Alors, elle prévoit l’ouverture de 500 boutiques par an, partout en Europe. On s’attend donc à ce que d’autres boutiques ouvrent dans les mois à venir en France.

En effet, ce sont pas moins de dix boutiques qui devraient prochainement voir le jour. Deux régions sont en ligne de mire : le Nord et le Grand-Ouest.

Cette expansion peut se faire rapidement grâce au rachat du groupe breton de déstockage Max Plus. Ce dernier compte déjà 45 magasins en France. TEDi a sauté sur cette belle affaire puisque le groupe français était en redressement judiciaire depuis juillet 2023. À lire Elle fait ses courses au supermarché et paye 1 € au lieu de 1 040 €, sa ruse redoutable

Alors si Action rencontre aujourd’hui encore un succès considérable, les parts de marché risquent de se réduire. Car c’est un concurrent très sérieux qui compte bien se développer.

Les différences entre Action et TEDi

Pour attirer les foules, TEDi compte sur son offre de produits à un euro seulement. De quoi remplir son panier sans pour autant payer une fortune. Chez Action, il est possible de trouver des produits pour le même prix. Mais pas autant. Et c’est pour ça que le groupe peut prendre peur.

Mais que pouvez-vous acheter chez TEDi ? L’enseigne veut se démarquer dans le hard discount non alimentaire. Ainsi, vous y trouverez de la décoration, des ustensiles de cuisine, de bricolage ou encore des produits d’hygiène, du cosmétique et des produits d’entretien.

Là où Action peut se rassurer, c’est sur son rayon alimentaire. TEDi n’en propose pas. Une chose est sûre, avec l’inflation, les Français veulent des magasins comme TEDi et Action.