© Elle fait ses courses au supermarché et paye 1 € au lieu de 1 040 €, sa ruse redoutable

Une femme fait plus de 1 000 euros de courses au supermarché, mais doit seulement payer 88 centimes. Comment est-ce possible ?

Du fait de l’inflation qui frappe le pays, les Français sont soucieux de faire des économies. Surtout quand ils font les courses au supermarché. Il faut dire qu’ils notent tous l’augmentation des prix. Et faire les courses pour la semaine est presque devenu un luxe.

Une femme a alors eu une idée. Et grâce à cette idée, elle a pu payer moins d’un euro un caddie de courses qui coûte logiquement 1 000 euros. Mais comment a-t-elle pu faire autant baisser la facture ? Et est-ce légal ?

Au supermarché, l’inflation fait rage

Il est difficile pour les Français de faire des économies quand tous les prix augmentent. Mais ceux qui cherchent bien y parviennent. Il faut prendre le temps nécessaire pour trouver les meilleures offres.

Ainsi, ces gens-là suivent l'actualité des supermarchés pour trouver les promotions les plus intéressantes. Ils utilisent également des coupons pour baisser le prix final. On peut aussi parler du cashback qui permet de conserver une partie de l'argent pour plus tard.

Pour plus d’économies encore, vous pouvez acheter les aliments qui périment rapidement. Généralement, ils sont proposés avec un pourcentage de réduction intéressant.

Pour autant, ces astuces ne vous permettront pas de réduire la note de 99%. Pourtant, une femme a réussi. Au lieu de payer ses courses au supermarché 1 000 euros, elle a déboursé moins d’un euro. Comment a-t-elle pu faire cela ?

Une femme paie 1 euro au supermarché

Les faits se déroulent dans le quartier de Monthieu, à Saint-Étienne. Une femme fait ses courses et remplit son caddie dans un supermarché. Ce dernier propose aux clients d’utiliser « Scan Express« . Ils scannent alors les produits à mettre dans le caddie ou le panier. C’est rapide et pratique.

Mais les vigiles sont attentifs et font attention à ce que personne ne profite de ce système pour arnaquer le supermarché. Ainsi, ils sont surpris de constater qu’un caddie si rempli coûte moins d’un euro à la cliente.

En effet, au moment de son passage aux caisses automatiques du supermarché, la cliente paie uniquement 88 centimes. Elle pense s'en sortir. Mais les vigiles du supermarché ont tout vu.

Une arnaque qui ne fonctionne pas

Rapidement, les vigiles se dirigent vers cette femme, qui se trouve avec sa fille de 14 ans. Ils demandent à voir le ticket de caisse. Ils remarquent alors qu’elle n’a scanné qu’un seul produit, d’une valeur de 0,88 euro.

Logiquement, elle aurait dû payer la coquette somme de 1 040 euros. Le supermarché ne plaisante pas avec ces tentatives de fraude. Alors, il décide de porter plainte contre cette mère de famille.

La mère de famille pensait s’en sortir en utilisant les caisses automatiques. Mais elle oublie que ces dernières sont activement surveillées par les vigiles. Ces derniers savent très bien que les voleurs s’y rendent, en pensant être à l’abri des regards.

Cette tentative de vol montre, cependant, que les Français sont des millions à avoir de réelles difficultés pour faire leurs courses au supermarché. À cause de l’inflation, certains se privent même d’un repas par jour pour faire des économies.