© Les meilleurs jours pour se faire couper les cheveux en décembre, selon le calendrier lunaire

Vous avez envie de couper vos cheveux et vous vous demandez quel est le bon moment pour le faire ? Suivez le calendrier lunaire.

Peut-être avez-vous déjà entendu parler du calendrier lunaire. C’est un élément utilisé par différentes cultures comme guide pour l’agriculture. En effet, il détermine les tâches ménagères et les périodes parfaites pour les vacances. Par ailleurs, il renseigne aussi sur la période parfaite pour aller chez le coiffeur et se faire couper les cheveux.

Le calendrier lunaire est guidé par les différentes phases lunaires. Il s’agit de la nouvelle lune, la lune croissante, la pleine lune et la lune décroissante.

En décembre le mois de la fin de l’année 2023 nous verrons la Pleine Lune. Mais en plus, on trouvera aussi l’étoile dans les phases de Lune décroissante et croissante. Et elles ont leurs propres implications pour le soin des cheveux.

Pendant la Lune Épilante, on voit une stimulation de la pousse des mèches. Cette période est donc idéale pour ceux qui souhaitent que leurs cheveux poussent plus vite après une coupe. À lire C’est la bonne façon d’inverser votre malchance et d’attirer de l’argent en 3 jours

Les amateurs d’astrologie suggèrent que couper les cheveux pendant la Lune croissante peut conduire à une croissance plus forte et plus saine.

Jours idéaux pour se couper les cheveux en décembre, selon la lune

Selon le calendrier lunaire, les meilleurs jours pour se faire couper les cheveux en décembre 2023 sont :

Samedi 2 : Toute la journée

Mercredi 6 : Toute la journée

Jeudi 7 : jusqu’à 12h

Lundi 11 : À partir de 9h

Mercredi 13 : Toute la matinée jusqu’à avant 14h

Samedi 30 : De 14h à minuit

Pour rendre vos cheveux plus forts, vous devez les couper pendant la phase du premier quart de lune. En effet, les jours les plus pertinents pour se couper les cheveux seront les 5 et 19 décembre.

Les jours mentionnés ci-dessus peuvent être idéaux pour couper vos pointes. Vous aurez l’occasion de stimuler en toute sécurité une croissance robuste des cheveux. À lire Conseils astrologiques sur l’argent et l’amour pour les derniers jours de novembre

Les phases de la lune en décembre 2023 sont :

Dernier quartier : à partir de 6h49, le 5 décembre, sous le signe de la Vierge.

Nouvelle Lune : à partir de 00h32 le 12 décembre, sous le signe du Sagittaire.

Croissant : à partir de 19h39 le 19 décembre, sous le signe des Poissons.

Pleine lune : à partir de 1h33 le 27 décembre, sous le signe du Cancer.

Il convient de noter que le calendrier lunaire de ce mois-ci n’apporte pas que des informations sur les cheveux. En effet, il donne aussi des informations sur les pluies des Géminides et des Ursides.

Le jeudi 21 décembre aura lieu le solstice d’hiver, lorsque l’automne cède la place à l’hiver. À peine une semaine plus tard, nous profiterons de la Pleine Lune ou Lune Froide de décembre. Le calendrier reflète que cela tombera le mercredi 27.

Certaines cultures ont également entrepris de développer des calendriers luni-solaires. Elles combinent les aspects des deux parties (lune et soleil). Cela permet de rester alignés à la fois sur les phases lunaires et sur les saisons de l’année.

Les dates de la Semaine Sainte, qui varient chaque année en est un exemple. Cependant, Pâques doit avoir lieu le dimanche après la première pleine lune après l’équinoxe de mars.

