© 1 cuillère à soupe de cette puissante vitamine dans votre mascara rendra vos cils sains et forts

Allongez, épaississez et volumisez vos cils grâce à cette puissante vitamine. Ajoutez-la à votre mascara et vous serez éblouissante.

Le rêve de nombreuses femmes est d’avoir des cils longs, abondantes et beaux. Elles veulent surtout mettre en valeur leur regard pour qu’elles aient plus de l’ampleur. Certes, il existe plusieurs mascaras qui promettent ces résultats. Mais, rares sont ceux qui les atteignent car leurs ingrédients manquent d’un composant très important. Il s’agit en effet d’une vitamine qui stimule la croissance des cils, les rendant extra longs, forts et sains.

Vitamine : Qui veut avoir de longs cils ?

Sûrement vous et naturellement, parce que vous n’aimez pas les postiches d’une part. Cela pourrait aussi être causé par l’insuffisance budgétaire par rapport aux extensions. Ainsi, il y a un produit pour les cils qui est très riche en vitamine.

Pour obtenir cet effet, il est très important que vous fassiez attention aux ingrédients que contient votre mascara. En effet, certains sont essentiels pour mettre en valeur des cils abondants et beaux. De plus, ils permettent également d’éviter que vos cils ne tombent ou ne se cassent lorsque vous les appliquez.

Appliquez la cire d’abeille pour augmenter le volume des cils. Ensuite l’oxyde de fer, afin de les pigmenter et le collagène pour qu’ils soient plus renforcés. Par ailleurs, la vaseline les allonge, avec le panthénol, empêchant ainsi leur chute. Ce sont les ingrédients que devraient avoir, vos cils car ils contiennent plus de vitamines. Autrement dit, votre mascara devrait être contenir ces substances. S’il ne les possède pas, vous devrez peut-être en changer. Cependant, ces substances ne suffisent pas pour que les cils poussent sainement et forts. À lire Les meilleurs jours pour se faire couper les cheveux en décembre, selon le calendrier lunaire

Il existe une vitamine capable d’apporter la meilleure pour la croissance des cils. Elle les accélère et les rend très longs, abondants et beaux en moins de 14 jours. Cette vitamine est ce que vous devez utiliser de toute urgence. Et ce, surtout si vous coupez accidentellement vos cils avec le recourbe-cils ou les arrachez lors du démaquillage. Alors, apprenez à la connaître et mettez une cuillerée sur votre mascara. Vous ne regretterez pas !

Vous souhaitez des cils extra longs et abondants ?

Ajoutez cette vitamine à votre mascara et soyez surpris par sa magie !

Ajoutez une cuillère à soupe de vitamine E à votre mascara. L’objectif est d’allonger, d’épaissir et d’augmenter le volume de vos cils très rapidement. Cet ingrédient est très appréciée dans le monde de la beauté pour sa capacité à accélérer la pousse des cils. Mais aussi, elle peut les renforcer et éviter leur chute.

La vitamine E est un nutriment liposoluble que vous pouvez trouver dans divers aliments et suppléments. Vous pouvez l’utiliser sous forme de capsule ou autre, mais le premier serait l’idéal pour avoir le bon produit..

La procédure pour l’ajouter et l’utiliser dans votre mascara est très simple. D’abord, avant de vous maquiller, vous devez vous assurer que vos outils et votre visage soient propres. Ensuite, versez la vitamine E dans le mascara. Ainsi, avec la brosse, mélangez-la parfaitement en évitant la formation de grumeaux. À lire L’astuce infaillible pour que la maison sente Noël

Enfin, passez la brosse sur les cils, en commençant par la base et en remontant jusqu’aux pointes, avec des mouvements en zigzag pour que la vitamine les imprègne bien. C’est tout ce que vous avez à faire pour stimuler naturellement la croissance de vos cils.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser la vitamine E seule. Mais utilisez-la seulement le soir, juste avant de vous coucher. Elle agira plus efficacement pendant que vous vous reposez. Essayez cette astuce beauté pour avoir des cils longs, forts, sains et beaux en peu de temps.