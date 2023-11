© Un couple marié depuis près de 80 ans fête leur 100 ans ensemble

Découvrez cette belle histoire d'amour, de compréhension et de loyauté. Il s'agit du couple marié, June et Hubert.

June et Hubert se sont mariés en 1943. À l’époque, ils n’avaient aucune idée qu’ils passeraient encore au moins 80 ans ensemble.

Le début de l’histoire de ce couple marié

June et Hubert se sont rencontrés à l’église quand ils avaient 19 ans. À partir de ce moment, ils ont décidé de passer le reste de leur vie ensemble. Ils savaient juste qu’ils étaient parfaits l’un pour l’autre. Donc, les deux humains ont rapidement rendu légal leur union.

Ainsi, lorsque Hubert revint de la guerre, ils s’installèrent à Hamilton, dans l’Ohio. À l’époque, ils avaient trois enfants ensemble. Maintenant, ils ont sept petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants.

Hubert et June Malicote auront 100 ans ce mois-ci. Le couple marié affirme que leur vie a été simple, mais bénie. Ce qui leur a permis de maintenir cette longévité dans leur relation. À lire Rêve d’enfant devenu réalité : elle a perdu 100 kg et s’est transformée en Barbie

« Nous ne sommes jamais vraiment sortis beaucoup. Quand les enfants étaient plus jeunes, nous étions heureux de nous asseoir autour de la table et de partager des histoires sur notre journée », a déclaré Hubert à Today Parents. Et il a continué en déclarant: « Nous avons eu une vie merveilleuse ».

Ils n’avaient même pas de rendez-vous hebdomadaires. Ce couple marié appréciait simplement la compagnie de l’autre. Les deux ont tout vécu. En effet, ils sont passés de la Seconde Guerre mondiale à la Grande Dépression. Ils ont aussi réussi à franchir le cap du Covid malgré leur âge. Ces mariés ont pu trouver le secret du bonheur. Leur histoire rappelle que pour être heureux, il faut juste d’être reconnaissant pour ce que vous avez. Vous devez aussi avoir des gens qui vous aiment autour de vous.

Malgré les querelles, ils s’entendent toujours

Si vous vous demandez s’ils se sont déjà disputés, la réponse est non ! En fait, leur fille Jo confirme cette affirmation.

Comme ils l’expliquent, cela ne veut pas dire qu’ils n’ont jamais été en désaccord. Mais les mariés ont trouvé une solution. Au lieu de se battre donc, ils préfèrent faire une pause de quelques minutes. À lire Elle est terrifiée lorsqu’elle achète une maison qui cache une cellule au sous-sol

« Nous n’avons pas traversé la vie sans problèmes. Mais nous ne ferions jamais rien qui puisse nous blesser », a déclaré Hubert. « S’il y a une controverse, vous devrez peut-être vous retirer quelques minutes », a-t-il ajouté. « Ensuite, vous revenez et changez de sujet ou résolvez le problème ».

En fait, il semble que cette méthode fonctionne, étant donné qu’ils sont mariés depuis près de 80 ans.

Ces dernières années, June a subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux. Ce qui rend désormais difficile sa communication. Toutefois, elle montre toujours son amour à son mari chaque fois qu’elle en a l’occasion.

Comme le dit sa fille, tous les soirs, ils dînent ensemble et ils regardent un vieux western. Puis, ces mariés se couchent après s’être embrassés.

« J’ai mis maman dans son fauteuil roulant à côté de l’endroit où papa est assis et ils se tiennent la main et se disent bonsoir », a déclaré Jo. « Puis le matin, ils sont très contents de se voir. Ils se saluent avec de grands sourires. »

Il est surprenant qu’il y ait des couples qui vivent ensemble depuis si longtemps. Alors que ces deux mariés ne peuvent même pas imaginer leur vie sans leur partenaire.

« C’est un peu comme si nous n’étions pas ensemble, l’équipe se séparerait », a révélé Hubert.

« Nous allons simplement adorer Dieu et le remercier pour les nombreuses bénédictions qu’il a accordées à cette famille depuis plus d’un siècle », a déclaré Jo.