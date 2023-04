© Ces avocats sont rappelés en urgence dans toute la France, ils contiennent trop de pesticides

Bien des gens apprécient particulièrement les avocats. Parmi les autres fruits, ils possèdent effectivement de nombreuses vertus, surtout en faveur d’une bonne nutrition. Voilà pourquoi ce secteur connaît presque toujours des débouchés. Mais cette fois-ci, certains lots sont passés outre les règles sanitaires en vigueur. Voici de qui il s’agit !

Comment peut-on savoir si le pesticide dans ces avocats est en trop grande quantité ?

D’emblée, il faut savoir que le pesticide en soi n’est pas ingéré de manière intentionnelle dans les avocats. En réalité, ce produit sert à protéger les cultures. En d’autres termes, il s’agit d’une procédure réalisée bien avant la vente de l’aliment.

Ainsi, presque tous les avocats peuvent contenir une quantité infinitésimale de pesticide. Le gouvernement essaie de trouver un autre produit qui pourrait remplir celui-ci. Mais pour l’heure, il n’est pas encore totalement prohibé. Ainsi, certains agriculteurs peuvent avoir tendance à en abuser.

De nos jours, la quantité de pesticides dans les aliments ne doit en aucun cas dépasser un certain seuil. Le cas échéant, un rappel produit comme celui-ci se produit, ce qui pourrait pénaliser de nombreuses personnes. De plus, il existe certains risques sur les conséquences sanitaires imprévues.

Bien évidemment, les avocats en question contiennent des pesticides en trop grande quantité. En fait, cela se traduit par la limite maximale de résidus de la Imidaclopride sur le fruit. Dans ce cas-ci, le rapport obtenu est de 0,055mg/kg alors que seulement 0,01mg/kg est suffisant.

Quel est le producteur et exportateur des fruits en question ?

Suite à ce constat assez léger, on peut relativement se réjouir, car il y a peu de risques sanitaires. Toutefois, les autorités en appellent toujours à la vigilance de tous les consommateurs et férus d’avocats. Et puis, étant donné la recrudescence des rappels produits récents, c’est tout à fait légitime !

De plus, le cas de ces avocats contaminés peut être accentué par un autre produit infecté. Là, la situation requiert une action en urgence avant qu’il ne soit trop tard. Toutefois, ce n’est qu’une spéculation qui ne pourrait se passer que dans le pire des cas.

Les avocats en question proviennent tous de la marque Haas, un géant tout droit venu du Mexique. Ce producteur a l’habitude de collaborer avec les enseignes en France pour écouler ses produits. Les magasins l’ont mis en vente le 21 mars jusqu’au 27 mars 2023.

La difficulté pour identifier les produits contaminés réside dans la diversité de ses emballages et des points de vente. En effet, on l'a mis en vente en vrac pour et d'autres en plateau ou en barquette. On les trouvait notamment à Amiens ou encore à Strasbourg chez l'enseigne Auchan.

Comment réagir après avoir mangé des avocats contaminés ?

Avez-vous déjà mangé vos avocats avant de connaître le rappel produit ? Ne vous inquiétez pas, car ce n’est rien de grave jusque-là ! Les principaux symptômes d’une allergie sont les maux de tête, les vomissements ou les nausées. Veuillez toutefois consulter l’avis d’un médecin afin de mieux vous rassurer.

D’un autre côté, il est aussi possible de vous faire rembourser après votre achat. Pour cela, il faut simplement retourner chez l’enseigne, muni du produit en question. Le cas échéant, le numéro de service 0185001582 est toujours disponible !