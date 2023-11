© Le papier toilette est nocif pour la santé selon la médecine, l’alternative à privilégier

Du fait de préoccupations écologiques, de nombreux Français commencent à délaisser le papier toilette. Mais il reste la norme pour le passage aux toilettes. Pourtant, d’autres raisons que l’écologie devraient vous convaincre de ne plus en utiliser.

En effet, le papier toilette n’est pas bon pour la santé. C’est surtout valable pour un type en particulier, mais pas seulement. Après la lecture de cet article, vous risquez de vouloir changer vos habitudes.

Ce papier toilette est le plus nocif

Aujourd’hui, les supermarchés offrent une multitude d’options en matière de papier toilette, avec différentes épaisseurs, couleurs, motifs, voire des parfums.

Difficile donc de faire ce choix. En revanche, on peut vous dire quel type en particulier vous devez impérativement arrêter d'acheter. Dès maintenant.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a récemment lancé une alerte concernant les papiers toilettes colorés et parfumés. Ces produits présentent un réel danger pour la santé.

En effet, ils peuvent entraîner le développement de tumeurs et causer des infections urinaires en raison de l’irritation provoquée par les colorants.

L’utilisation de papier toilette parfumé ou coloré peut également conduire à des infections fongiques, comme l’ont confirmé les gynécologues. Et ce n’est pas tout. Les experts parlent aussi de maladies plus graves, comme le cancer du col de l’utérus.

D’autres dangers pour le papier toilette

Vous pensez être à l’abri car vous n’avez pas les versions parfumées du papier toilette ? Détrompez-vous. En effet, ce sont tous les produits qui sont dans le viseur de certaines études.

Des scientifiques ont fait une découverte terrifiante. En effet, ils nous expliquent que le papier toilette contient des produits chimiques éternels. Comme le nom l'indique bien, ces produits chimiques ne font pas disparaître

C’est d’autant plus dérangeant que l’usage du papier toilette n’est pas exceptionnel, il est quotidien. À chaque passage au lieu d’aisance, on prend donc des risques sur notre santé. Sauf si, comme d’autres Français, on décide de changer nos habitudes.

Mais alors, quelles sont les alternatives les plus efficaces ? Pas de panique, il y en a qui prouve son efficacité depuis des siècles.

Les autres options qui s’offrent à vous

Une alternative plus efficace consiste à utiliser l’eau pour un nettoyage plus complet. Dans de nombreuses cultures, l’utilisation de l’eau, du savon, ou de lingettes humides permet un nettoyage plus efficace.

En effet, on ne vous cache rien en vous disant que le papier toilette ne permet aucunement un nettoyage optimal. C’est pourtant cette méthode qui prédomine en Europe. Cependant, en ce qui concerne l’hygiène, les douchettes offrent des résultats bien plus concluants.

Une option intéressante et économique est la marque Boku, qui transforme n’importe quelle toilette en toilette japonaise. Vous faites des économies sur le papier toilette et vous protégez notre planète. Car cela demande énormément d’eau pour créer ne serait-ce qu’un seul rouleau. Alors, imaginez quand des millions se vendent chaque jour.

Vous ne regretterez pas ce choix. Après votre passage aux toilettes, vous vous sentirez bien plus propre. Et vous oublierez très vite vos anciennes habitudes.