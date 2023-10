© Les experts révèlent à quelle fréquence il faut retourner son matelas pour améliorer son sommeil

L’un des objets que nous utilisons le plus dans notre maison est le matelas, car nous l’utilisons tous les jours et pendant de nombreuses heures. En effet, c’est l’endroit où nous dormons et nous reposons, ce qui le fait s’user et couler au bout d’un moment. Rappelons que la durée de vie d’un matelas est de 10 ans. Donc, si vous pensez qu’il lui reste encore une bonne durée de vie, vous pouvez y apporter une seule modification. Cela consiste à le faire pivoter ou à le retourner.

Saviez-vous qu’à un certain moment, il faut tourner ou retourner le matelas ?

Et cela peut nous permettre d’occuper désormais la partie du matelas qui est maintenue plus fermement et dans des conditions plus optimales pour pouvoir dormir. Et en plus de cela, nous pouvons nous reposer selon les besoins de notre corps. Mais il faut aussi tenir compte du type de matelas, car tous ne peuvent pas être retournés.

Les anciens modèles de matelas étaient conçus de manière à ce que les deux côtés soient identiques. Mais maintenant ils sont différents car ils ont de plus grandes caractéristiques et un seul côté est celui sur lequel vous pouvez dormir. Donc sur la base de ces informations, vous devez savoir ce qui est correct, s’il faut faire pivoter ou retourner.

Et dans quels cas s’applique-t-il à utiliser cette technique qui vous permettra de dormir et de vous reposer plus confortablement et sans gêne. À lire 4 remèdes maison pour éliminer les punaises de lit en un temps record

Le meilleur moment pour faire pivoter ou retourner un matelas sera après plusieurs années d’utilisation. Néanmoins, cela dépendra du type de matelas dont il s’agit. Comme nous l’avons déjà mentionné, il perd sa forme car souvent nous restons d’un seul côté du lit. Et c’est là qu’une pression s’exerce et qu’elle se déforme, puisque tout le poids du corps n’est pas réparti.

Même s’il faut le retourner après plusieurs années, plusieurs personnes le font généralement tous les 4 à 6 mois.

De nombreuses références possèdent un guide inclus

Vous devez donc indiquer si votre matelas convient au retournement et à quelle fréquence. Rappelez-vous que cela dépend toujours de la conception et du type de côtés dont il dispose. De plus, il faut prendre en compte la différence entre retourner et faire pivoter un matelas.

D’une part, retourner un matelas signifie que nous utiliserons désormais le côté qui se trouvait en dessous. En effet, celui sur lequel nous dormions sera en bas. Tandis que la rotation nous fera seulement rester avec le même visage, mais maintenant à l’autre extrémité, c’est-à-dire là où nous mettons habituellement nos pieds.

Il vaut mieux retourner les matelas du même côté tous les 3 ou 4 ans pour occuper la partie sur laquelle est tombée une grande partie de notre poids. Et avec cela, nous avons le matériel comme lorsque nous l’avons acheté. De même, il faut retourner le matelas une à deux fois par an, en gardant toujours à l’esprit son design. À lire Incroyable ! Rajeunissez votre visage avec ce sérum fait maison