© Ne les jetez pas même s'ils sont dans la maison depuis longtemps : les aliments qui ne se périment pas avant des années

L’alimentation est une chose à laquelle nous devons faire attention, car notre santé en dépend, entre autres. C’est pourquoi il est essentiel de sélectionner au mieux les aliments que nous allons consommer et même de les cuisiner le plus sainement possible. Mais cela implique également de surveiller de près la date de péremption.

Bien sûr, il faut savoir que certains aliments ne sont pas périmés avant plusieurs années. Par conséquent, même s’ils se trouvent chez vous depuis longtemps, vous ne devez pas les jeter.

Voulez-vous savoir ce qu’ils sont ? Nous vous les présentons ci-dessous

Des aliments qui durent longtemps

Lorsque vous faites vos courses, il est fréquent que, face à certaines offres, vous choisissiez d’acheter plusieurs produits et aliments qui mettent ensuite longtemps à être consommés.

Cela vous est sûrement arrivé et vous avez trouvé dans le placard plusieurs aliments qui sont là depuis des mois et que vous n'avez toujours pas consommés. Sachez que s'il s'agit de l'un des produits énumérés ci-dessous, vous ne devez pas le jeter car il durera longtemps en parfait état.

Riz

Ce produit se conserve comme au premier jour pendant des années. Surtout si vous l’aviez conserver dans de bonnes conditions, à l’abri de l’humidité.

Ne pensez donc pas à jeter ces aliments. Même si cela fait longtemps que vous l’avez acheté. Ne le jetez que si vous constatez que son emballage est cassé quelque part et qu’il a pu être « altéré ».

Pâtes crues

Cet aliment est l’un des produits de base essentiels dans tous les foyers du monde et c’est aussi l’un des plus durables. Gardez à l’esprit qu’il ne se périme pas. Vous pouvez donc le conserver chez vous sans le consommer pendant très longtemps.

Sel

Cet autre aliment est non périssable, c’est-à-dire qu’il n’a pas de date de péremption. Cela signifie que, même si vous en avez un contenant depuis des mois et des mois, vous pouvez l’utiliser sans problème. Ce, pour assaisonner n’importe quel plat que vous cuisinez.

Le miel

Si vous êtes de ceux qui aiment sucrer les toasts ou même le café avec cet aliment, vous devez savoir qu'il est également l'un de ceux qui ne se périment pas facilement.

Plus précisément, on considère que vous pouvez le conserver chez vous pendant trois ans sans problème. Toutefois, pour qu’il dure aussi longtemps, on doit le conserver à l’abri de l’humidité et de la chaleur excessive.

Olives

Tant que vous avez conservé ces aliments dans leur emballage non ouvert. Vous pouvez les consommer dans un délai maximum de trois ans, tout comme le miel. Elles sont conditionnées de manière à ce que leur saveur et leurs propriétés soient garanties intactes pendant cette période.

Poisson en conserve

De même, si vous avez des boîtes de poisson en conserve dans votre garde-manger depuis un certain temps, ne les jetez pas. Sachez que cet aliment peut rester en parfait état, grâce à ce processus, pendant quatre ou cinq ans environ.

Sauces

Pour autant que n’avez pas préparé les produits à la maison ou que vous n’avez pas encore touché à leur emballage. Sachez qu’ils résistent également très bien à l’épreuve du temps. En effet, elles peuvent rester inaltérables jusqu’à deux ans.

Autres aliments qui ne se périment pas rapidement

Dans la section précédente, nous avons révélé les aliments capables de rester en parfait état le plus longtemps possible.

Cependant, il existe d’autres aliments qui respectent également cette maxime et parmi eux se trouvent les légumes secs. En effet, les experts établient qu’ils peuvent durer jusqu’à 4 ans.

Le café et le chocolat noir pur se figurent aussi dans cette liste. La fécule de maïs, les noix et les fruits en conserve. Et aussi le vinaigre, quel qu’il soit. Car son faible pH le rend inaltérable pendant des mois, voire des années.