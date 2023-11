4 astuces infaillibles pour blanchir vos vêtements blancs sans utiliser de javel

Mettez en pratique ces conseils pour blanchir vos vêtements et oubliez le chlore. Des astuces simples et efficaces à pratiquer au quotidien !

Avec une utilisation constante, les vêtements blancs acquièrent parfois une teinte jaunâtre dont nous ne voulons pas. D’ailleurs, cela enlève la présence du vêtement et lui donne un aspect vieilli ou comme s’il n’était pas complètement propre. Cependant, certains tissus sont délicats et ont tendance à se décolorer. Ainsi, ils s’usent beaucoup si on utilise du javel pour les blanchir. C’est pourquoi nous partageons aujourd’hui avec vous 4 astuces efficaces pour blanchir vos vêtements sans utiliser de javel.

Ces astuces pour blanchir les vêtements apportent d’autres bénéfices. De plus, elles permettent par exemple d’éliminer les odeurs persistantes des tissus et certaines taches parfois difficiles à enlever. Nul doute, ils laisseront également vos vêtements doux et frais avec un parfum agréable ou serviront de fixateur de l’arôme de votre assouplissant préféré. N’hésitez pas et vérifiez que ces 4 conseils pour blanchir vos vêtements sont sûrs et efficaces.

En plus de protéger vos vêtements des dommages que pourrait causer le javel aux tissus, ces 4 conseils sans chlore sont des alternatives écologiques. D’ailleurs, ils prendront soin de vos vêtements et de l’environnement et vous aideront à prévenir d’éventuels accidents avec le chlore. Ce qui pourraient décolorer et provoquer un transfert de couleur sur d’autres vêtements, les abîmant ainsi. Alors mettez-vous au travail et essayez l’une de ces 4 astuces pour blanchir vos vêtements sans javel.

Nous partageons 4 astuces pour blanchir vos vêtements sans chlore

Bicarbonate de sodium

Il aide à éliminer les taches du tissu, en plus de l'adoucir et d'éliminer les odeurs désagréables qui peuvent se trouver dans les tissus. En plus il possède un grand pouvoir nettoyant. Pour bénéficier des bienfaits de cette astuce, il suffit d'ajouter une demi-tasse de bicarbonate de soude à votre lessive et de bien mélanger.

Une fois dissous, utilisez-le régulièrement lors du lavage de vos vêtements. Pour lutter contre les taches tenaces ou difficiles, appliquez le mélange directement sur le tissu. Enfin, laissez agir 20 minutes, puis lavez votre vêtement comme d’habitude.

L’astuce avec du vinaigre blanc

Cet ingrédient maison a la propriété de désinfecter les vêtements. En plus de nettoyer en profondeur et d’éliminer les odeurs désagréables sans abîmer les tissus. C’est une alternative écologique aux nettoyants chimiques qui, mélangés à quelques gouttes de citron, peuvent adoucir les vêtements en leur donnant un arôme frais et agréable. Pour l’utiliser, préparez votre machine à laver ou votre seau de lavage des mains avec de l’eau et la lessive de votre choix.

Vous ajouterez une tasse de vinaigre blanc au mélange et laverez vos vêtements comme d’habitude. Pour enlever les taches difficiles de déodorant sur les cols ou les poignets, vous pouvez appliquer l’astuce du vinaigre directement sur la tache puis laver comme d’habitude. Vos vêtements seront propres et désinfectés, et ils seront également exempts de mauvaises odeurs sans causer de dommages à la couleur des tissus.

Eau oxygénée

Le peroxyde d’hydrogène est une autre alternative au javel pour blanchir naturellement vos vêtements. Pour bénéficier des bienfaits de cette astuce, ajoutez simplement une demi-tasse de peroxyde d’hydrogène à votre lessive liquide et lavez vos vêtements comme d’habitude. Si vous rencontrez une tache difficile, vous pouvez utiliser le produit directement sur le tissu et laver normalement. Apparemment, ce mélange n’endommage pas les tissus et n’entraîne pas d’effets néfastes sur l’environnement.

Citron

Le citron, en plus de vous aider à nettoyer les taches de vos vêtements, vous aidera également à leur donner un arôme frais. Pour profiter de ses bienfaits, vous devez faire bouillir une grande casserole d'eau avec des tranches de citron. Lorsque l'eau est chaude, retirez-la du feu et laissez tremper vos vêtements pendant une heure avant de les laver. Puis, lavez régulièrement vos vêtements. En plus de laisser vos vêtements propres et frais avec cette astuce, cela rehaussera l'arôme de votre assouplissant.