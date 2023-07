© Attention : ces aliments super sains et détox peuvent brûler la peau si vous les mangez au soleil

Ce sont des fruits et légumes couramment utilisés pour faire des boissons gazeuses, des cocktails et des smoothies qui sont largement consommés en été car ils sont très rafraîchissants.

En été, nous consommons beaucoup plus de boissons rafraîchissantes et de cocktails pour lutter contre la chaleur. Mais il y a trois aliments que nous devons éviter si nous allons boire la boisson maison en question pendant que nous sommes au soleil. Cela inclut d’ailleurs le citron, le citron vert ou la pamplemousse. Il y a aussi le céleri, bien que cet ingrédient ne soit pas si courant lors de la préparation d’un cocktail d’été. C’est l’alerte d’Antonio José Caruz Arcos, professeur de génétique à l’Université de Jaén, dans un article publié dans The Conversation.

Aliments : CITRON VERT, CITRONS ET PAMPLEMOUSSE SOUS LE SOLEIL

Le professeur alerte quant à certains aliments. Il rappelle que la littérature scientifique regorge de personnes admises dans les hôpitaux avec des brûlures au deuxième degré. Et cela dû à la combinaison d’une exposition prolongée au soleil avec le contact ou la consommation de certains légumes. Cela inclut d’ailleurs les citrons verts, les citrons et les pamplemousses.

En effet, ces aliments provoquent une photodermatose aiguë. Ils contiennent d’ailleurs des toxines appelées furocoumarines. Sous la lumière du soleil, ils induisent la formation de liaisons ADN. Cela induit donc généralement la mort cellulaire, une inflammation massive et la formation de cloques sur le peau.

Ce serait dans des cas extrêmes. Mais même lorsque l’exposition au soleil est faible et qu’il n’y a pas de brûlure, ces aliments peuvent finir par provoquer des taches brunes. Cela engendre également le vieillissement de la peau et un risque accru de cancer au fil du temps. À lire Modérez votre consommation, voici les 5 aliments qui abîment votre peau

ATTENTION AUX BOISSONS DETOX

Le citron vert, le citron, le pamplemousse et le céleri sont des ingrédients vedettes des shakes ou smoothies détox. On recommande ces aliments habituellement sur les réseaux de perte de poids.

Il est vrai que le citron et le citron vert sont digestifs et anti-oxydants. La pamplemousse aide à réduire le cholestérol. Le céleri de son côté est un légume très purifiant. Mais au contact du soleil ces aliments peuvent être très nocifs car ils causent des dommages génétiques.

Aliments : DOMMAGES À L’ADN

L’ADN abrite toutes nos informations génétiques. Tout au long de la vie, il s’abîme, c’est pourquoi nous vieillissons. Mais il existe des facteurs qui peuvent accélérer ce vieillissement. Consommer des aliments inadéquats, le soleil, le tabac, l’alcool, la pollution ou la sédentarité en sont les principaux coupables.

Nous savons déjà tout cela. Mais certains aliments comme ceux pointés par Antonio José Caruz Arcos peuvent être nocifs pour la peau au contact du soleil. En effet, ils provoquent des mutations de l’ADN ou des « dommages génétiques ».

Heureusement, nos cellules sont capables de guérir la plupart de ces blessures génétiques. Le dommage qui leur résiste le plus est ce qu’on appelle la liaison de l’hélice d’ADN. Ce qui est rare et très dangereux. C’est le plus difficile à réparer et on estime que 40 lésions de ce type suffisent à tuer une cellule. Et tout cela parce qu’elles bloquent complètement la régénération des tissus, provoquant un vieillissement accéléré », explique Caruz Arcos. À lire Incroyable ! C’est pourquoi de plus en plus de personnes mettent du bicarbonate de soude dans leurs chaussures

ATTENTION AUX PARFUMS

L’expert met également en garde contre le danger que représentent pour la peau des ingredients courants dans les parfums et les produits d’hygiène. Cela inclut des éléments tels que la bergamote. A l’instar des aliments, ils peuvent également altérer l’ADN au contact du soleil.