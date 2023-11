© Incroyable ! C'est pourquoi vous devriez avoir 2 chats au lieu d'1

Les animaux de compagnie sont des éléments fondamentaux des foyers. En effet avec le temps, ils deviennent une fraction importante et même des membres des familles. Dans le cas des chats, il faut dire que ces petits animaux sont parmi les plus indépendants qui existent.

D’ailleurs, de nombreux experts disent qu’ils sont d’excellents animaux de compagnie. Ils affirment qu’en avoir plus d’un pourrait améliorer la capacité sociale de l’animal. Ce qui l’aide à communiquer de manière autonome.

Pourquoi les experts recommandent d’avoir 2 chats au lieu d’un ?

Responsabilité : avoir deux félins dans la maison est important. Cela vous aide à être responsable des soins, du temps et des ressources financières nécessaires à leur entretien. Il faut s’assurer d’avoir un engagement envers les animaux.

Compagnonnage : ils peuvent se soutenir mutuellement et collaborer pour améliorer le comportement des matous.

Exercice : la compagnie de deux chats implique qu’ils s’encouragent mutuellement à être en mouvement constant. Ce qui les aident à ne pas rester inactifs. De plus, avoir un partenaire de la même espèce favorise les occasions de jouer et de se distraire. Ce qui les enrichit sans aucun doute pour qu’ils s’amusent beaucoup plus à découvrir les lieux de la maison et à améliorer leur bien-être émotionnel.

Ce qu’il faut prendre en compte

Avoir deux matous au lieu d’un peut être bénéfique à la fois pour les chats et pour les propriétaires. Ces derniers bénéficient ainsi d’une compagnie constante et ont l’occasion d’exercer leurs aptitudes sociales et ludiques. En outre, cela permet d’éviter la solitude et l’ennui, qui peuvent entraîner des comportements indésirables tels que la destruction ou l’agression. Cela peut également contribuer à réduire le stress et l’anxiété chez ces animaux. En particulier, lorsque les propriétaires sont absents pendant de longues périodes.

Toutefois, il est important de tenir compte de la compatibilité des chats avant de prendre la décision d’en avoir deux. Chaque félin a sa propre personnalité et ses propres besoins. Il est donc important de bien les présenter et de leur fournir un environnement enrichi. Si cela est fait correctement, en avoir deux peut être une expérience merveilleuse et enrichissante pour tout le monde.