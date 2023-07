© Découvrez votre chronotype de sommeil, la formule pour mieux dormir et se reposer

Aujourd’hui, de nombreuses personnes souffrent de ne pas pouvoir dormir. Ou encore de dormir, mais sans bien se reposer. Et si on vous disait qu’il existe une formule toute simple pour mieux dormir ? C’est ce qu’on appelle le chronotype du sommeil. Et découvrir le vôtre résoudra donc tous vos problèmes nocturnes.

Le chronotype du sommeil est un système de catégorisation basé sur le rythme circadien de chacun. Il s’agit d’un cycle physiologique de 24 heures qui se produit chez la plupart des êtres vivants. Selon cela, le chronotype peut être matin, soir ou intermédiaire.

Cycle du matin : ils préfèrent se lever et se coucher tôt. Ils sont donc appelés Lions.

Cycle intermédiaire : ils se couchent et se lèvent à des heures intermédiaires, ni trop tôt ni trop tard. Ce sont donc les Ours.

Cycle du soir. Ils se couchent et se lèvent tard. Ce sont donc les loups.

Le cycle détermine quelles sont nos heures les plus productives. Il nous aidera alors à savoir combien d'heures de sommeil nous avons besoin. Ce qui permet d'ailleurs d'adopter des stratégies qui nous aideront à mieux nous reposer.

Lions

Les lions doivent se coucher au plus tard à 10 heures du soir et se lever à 6 heures du matin. Ce sont eux qui ont le moins besoin d’heures de sommeil pour avoir de l’énergie. 7 heures suffisent, et leurs heures les plus productives se situent entre 8 et 12 heures du matin. C’est d’ailleurs le cas de 25% de la population.

Ils sont proactifs, positifs, des chefs de groupe et travaillent par routine. Ils se donnent d’ailleurs toujours à 100% dans tous les aspects. Leur plus grande difficulté est de s’endormir tôt. Mais ils souffrent aussi d’anxiété, de sorte que la qualité du sommeil peut être compromise. Certaines recommandations peuvent toutefois nous aider à l’améliorer.

Comment mieux trouver le sommeil si vous êtes du chronotype Lion

1. Évitez la caféine avant 10h30 – 11h

En buvant du café avant ces heures, les lions risquent une grande stimulation. Ils risquent d’ailleurs d’augmenter leur anxiété. Réduire la quantité de caféine que vous buvez est facile si vous le faites progressivement. Passez donc du café au thé noir, puis vert. Vous remarquerez d’ailleurs une grande différence dans votre niveau d’anxiété et votre sommeil.

2. Sommeil : Dîner tôt

Pour trouver le sommeil facilement, nous devrions tout avoir digéré plusieurs heures avant de nous coucher. La digestion est un processus qui augmente la température de notre corps,. Ce qui réduit doc la production de mélatonine. Manger plusieurs heures avant le coucher aidera alors à nous endormir plus tôt.

3. Utilisez des bouchons de sommeil

Ceux qui ont un chronotype Lions devraient se coucher tôt, mais cela ne veut pas dire que le reste du monde devrait aussi. Il y aura donc des bruits qui peuvent interrompre leur sommeil. L’utilisation de bouchons d’oreille est un bon moyen de les éviter.

Les ours

Les ours ont un cycle intermédiaire. Iils doivent donc se coucher à 10h30 et se lever à 7h. Ces derniers doivent ont besoin d’un sommeil allant de 8h à 9h. Cela leur permet de réaliser leurs meilleures performances, qui se produiront entre 10h le matin et 2h du soir.

50% de la population sont généralement des ours. Ce sont des personnes humbles, fiables et travailleuses qui travaillent mieux en équipe. Pour eux, le plus difficile est de se déconnecter des écrans avant d’aller dormir.

Recommandations pour mieux dormir si vous êtes un chronotype Ours

1. Respectez vos besoins de sommeil

De nombreuses personnes peuvent se réveiller pleines d’énergie en ne dormant que sept heures. Ce n’est pas le cas des ours ! Vous aurez d’ailleurs besoin d’au moins 8 heures de sommeil de bonne qualité. Un repos que vous obtiendrez en laissant votre téléphone portable une heure avant le coucher, et en prenant une douche en fin d’après-midi.

2. Avoir quelqu’un pour vous aider

Les ours travaillent mieux en équipe, et cela peut être mis en œuvre dans tous les aspects de notre vie. Il est plus facile d’atteindre vos objectifs si vous avez quelqu’un à qui rendre compte. Dites à quelqu’un quand vous vous couchez et quand vous vous levez chaque jour.

Les loups

Ce sont les gens les plus nocturnes, 25% de la population. Au plus tard, ils doivent se coucher à 12h et se lever à 8h du matin, en dormant entre 7h et 9h. Bien que le problème soit qu’en se couchant si tard, ils ne peuvent souvent pas dormir autant.

Ce chronotype est beaucoup plus efficace l’après-midi, avec ses heures de pointe de productivité entre 7h et 11h du soir. Cela provoque des difficultés de sommeil car ils ne sont pas fatigués la nuit et auront envie de socialiser. Mais cela leur permet également de s’adapter facilement à différents horaires de travail, comme les heures tardives, ce qui est impossible pour les Bears et les Lions. Ils ont tendance à être des gens créatifs, uniques et amusants qui ne craignent pas de prendre des risques.

Que faire si vous êtes un chronotype Wolf

1. Laissez le mobile une heure avant d’aller vous coucher

Les loups sont des personnes aux tendances addictives. Si l’on ajoute à cela l’énergie dont ils disposent en fin d’après-midi et leur propension à prendre des risques, il est plus probable qu’ils tergiversent avec leur téléphone portable ou en regardant des séries que les autres. Quelque chose qui ne leur permettra pas de répondre à leurs besoins de sommeil.

2. Incluez une sieste dans votre journée

Même si vous n’avez pas dormi la nuit précédente, il n’est pas bon de dormir tard le matin, car cela perturbera votre cycle circadien. Planifiez une sieste avec ces caractéristiques :

Soyez bref, 30 minutes maximum.

Que tu es dans le noir Si ce n’est pas possible, portez un masque.

Ne finissez pas trop tard. Ne faites pas de sieste après 3h30 de l’après-midi.

3. Passez 40 minutes au soleil au réveil

Les matins peuvent être difficiles pour les loups, mais vous devriez éviter de prendre deux ou trois cafés le matin. Au lieu de cela, pour réveiller le corps et réduire les niveaux de mélatonine, il est bon de passer 40 minutes à l’extérieur au soleil juste après le réveil, ce qui réduit la fatigue matinale.

Bien dormir est vital pour mieux vivre. Se réveiller reposé, rajeuni et énergisé est un plaisir qui facilite le quotidien. Trouver notre chronotype de sommeil vous aidera à le faire. Avez-vous déjà découvert le vôtre ?