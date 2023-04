© Cholestérol : ces aliments dont il ne faut surtout pas abuser pour préserver votre santé

Le cholestérol est un élément indispensable au métabolisme. Mais en quantité excessive, il peut devenir carrément dangereux pour la santé. Il convient alors de déterminer ses origines et ses variantes. De cette manière, les éventuelles maladies causées par un taux trop élevé de cet élément peuvent être évitées.

Focus sur le fonctionnement du cholestérol dans le corps !

En réalité, le cholestérol ne devrait pas avoir une si mauvaise réputation ! Les professionnels de santé disent même que c’est « un élément indispensable à la synthèse de nombreuses hormones mais aussi à la structure de la membrane qui entoure les cellules ».

Le cholestérol s’accumule de deux manières différentes. D’un côté, on a le HDL, qui est essentiel pour le métabolisme. Il se charger d’éliminer le LDL, l’élément nocif pour le métabolisme. Le foie élimine ce dernier très facilement.

Vous l’aurez bien compris, il faut trouver le bon équilibre entre les deux afin d’éviter les maladies conséquentes. À lire AVC : ces 5 signes avant-coureurs doivent vous alerter immédiatement

Toutefois, la situation n’est pas aussi grave qu’elle n’y paraît ! D’ailleurs, les scientifiques ont déjà établi un constat assez encourageant à propos de ce fait.

D’après les professionnels de chez Make Me Healthy : « Le cholestérol de notre organisme est fabriqué à 70 % par notre corps et 30 % seulement proviennent de l’alimentation, ce qui est très peu finalement ! Son excès est éliminé par excrétion biliaire ».

Ce qu’il faut éviter pour préserver sa santé !

Même si le taux mentionné précédemment laisse place à l’espoir, il convient de rester vigilant. En effet, les 30% de mauvais cholestérol peuvent significativement augmenter en ingérant certains aliments. Il en est ainsi de la viande rouge, des charcuteries et sucreries en tous genres.

De la même manière, les produits industriels et certaines viennoiseries peuvent accroître le mauvais cholestérol accumulé dans le corps.

Et leurs apports ne sont pas à prendre à la légère ! Bien évidemment, les boissons alcoolisées sont à prohiber, au risque de rencontrer le pire. À lire CAF : ces 5 aides sociales augmentées, découvrez combien vous allez toucher en mai

D’un autre côté, il existe certaines denrées capables d’amenuiser le taux de mauvais cholestérol dans le corps. Voilà pourquoi les professionnels recommandent de manger beaucoup de poissons. En effet, on recommande tous les aliments riches en oméga 3 et 6 !

Les experts de Make Me Healthy conseillent aussi de manger un peu de chocolat chaque jour. Les noix et graines de lin, ainsi que les haricots et les lentilles sont aussi à privilégier. Cela permet de « lutter contre le mauvais et augmenter le bon » cholestérol !

Comment réduire la quantité de mauvais cholestérol ?

Pour mettre un terme à l’excès de mauvais cholestérol dans le corps, respectez les habitudes suivantes.

D’abord, la recommandation selon laquelle « il faut manger 5 fruits et légumes par jour » est essentielle. Ces aliments permettent d’avoir un état de santé optimal en toutes circonstances.

Certains produits laitiers sont également très efficaces pour lutter contre le LDL. Il s’agit des denrées contenant moins de 3,5 g de lipides pour une portion de 100 g. En général, ce sont les mets riches en fromage et en fromage blanc, ou bien les yaourts.